«Государственная тайна»: Стало известно, во сколько обходится содержание Ленина в Мавзолее

28 января 2026, 23:43

Бальзамировщик Антонова: Содержание Ленина в Мавзолее стоит около двух млн руб.

Фото: iStock/InnaPoka

Содержание тела Владимира Ленина в Мавзолее обходится в 1,6-1,8 миллионов рублей ежемесячно. Об этом рассказала танатопрактик, бальзамировщик Маргарита Антонова.





По подсчетам эксперта, только на расходные материалы приходится тратить порядка 800-900 тысяч рублей в месяц.





«Вопрос о содержании Мавзолея и сохранности тела Ленина окружен плотной завесой государственной тайны. Официальные расходы на эти цели не разглашаются, что закономерно порождает различные оценки и предположения», — отметила Антонова в разговоре с «Постньюс».