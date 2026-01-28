«Государственная тайна»: Стало известно, во сколько обходится содержание Ленина в Мавзолее
Содержание тела Владимира Ленина в Мавзолее обходится в 1,6-1,8 миллионов рублей ежемесячно. Об этом рассказала танатопрактик, бальзамировщик Маргарита Антонова.
По подсчетам эксперта, только на расходные материалы приходится тратить порядка 800-900 тысяч рублей в месяц.
«Вопрос о содержании Мавзолея и сохранности тела Ленина окружен плотной завесой государственной тайны. Официальные расходы на эти цели не разглашаются, что закономерно порождает различные оценки и предположения», — отметила Антонова в разговоре с «Постньюс».
Она пояснила, что затраты на стоимость содержания мумии исходит из цены материалов и специальных растворов, а также оплаты уникальным специалистам, которые регулярно проводят необходимые процедуры.
В Мавзолее, по словам Антоновой, применяют не простое бальзамирование, а то, которое требует фундаментальных научных знаний и многолетний опыт. Кроме того, используется специальное оборудование, которое доступно лишь единицам. Обычный специалист не сможет справиться с этой задачей, резюмировала эксперт.