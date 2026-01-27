В Госдуме назвали серьёзную опасность идеи перезахоронения Ленина

27 января 2026, 15:06

Депутат Малинкович: перезахоронение Ленина может вызвать раскол в обществе

Фото: Istock/jptinoco

Перезахоронение Владимира Ленина может спровоцировать раскол в обществе. Об этом заявил депутат Алтайского краевого заксобрания Сергей Малинкович.





В беседе с «NEWS.ru» Малинкович подчеркнул, что такой шаг требует согласия ближайших родственников. Депутат напомнил, что тело Ленина покоится в Мавзолее по общим канонам захоронения, и первоначальное согласие родных уже было получено.



Любые изменения теперь возможны только с их участия. Политик назвал бестактными любые попытки решать этот вопрос без родственников.

«Если бы кто-то попытался провести такое решение, эта необдуманная инициатива вызовет раскол в обществе. Нам сейчас как никогда нужна консолидация, потому что идёт завершающий этап специальной военной операции, мы должны быть едины», — добавил политический деятель.