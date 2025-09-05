«Госуслуги», маркетплейсы, и такси будут работать при отключении интернета

05 сентября 2025, 15:34

Фото: iStock/scyther5

В России создали список сервисов, которые будут работать у граждан в случае отключения интернета. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры в своем telegram-канале.





В данный список ведомство включило «Госуслуги», соцсети, маркетплейсы, навигаторы, такси, службы доставки, супермаркеты и личные кабинеты операторов связи. Отмечается, что выбор сделан в соответствии с рейтингом самых популярных интернет-сервисов у россиян.





«Минцифры и операторы связи разработали специальное техническое решение, позволяющее не блокировать такие ресурсы. Операторы уже обеспечивают доступ к этим сервисам в пилотном режиме. Для доступа к интернет-ресурсам не требуется дополнительной идентификации и прохождения капчи», — говорится в сообщении.