Эксперт раскрыл опасность хранения паролей от аккаунтов в соцсетях на устройстве

05 сентября 2025, 15:05

Геллер: хранение паролей от аккаунтов на компьютере облегчает доступ к ним

Фото: istockphoto/Alexander Sikov

Хранить пароли в файлах на компьютере или записывать их на бумаге небезопасно, заявил агентству «Татар-информ» эксперт в области IT Артем Геллер — главный разработчик сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте развития интернета и член Комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации.