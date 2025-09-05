Эксперт раскрыл опасность хранения паролей от аккаунтов в соцсетях на устройстве
Хранить пароли в файлах на компьютере или записывать их на бумаге небезопасно, заявил агентству «Татар-информ» эксперт в области IT Артем Геллер — главный разработчик сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте развития интернета и член Комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации.
По его словам, запись пароля на бумаге рискованна: листок могут увидеть посторонние или он случайно окажется в мусоре. Хранение паролей на устройстве, отметил Геллер, ещё более опасно, потому что получить доступ к технике обычно проще, чем добыть бумажку. Он также предостерёг от использования сторонних программ для хранения — особенно если их скачивать с ненадёжных или пиратских сайтов, где можно подхватить вредоносное ПО и потерять данные.
Наиболее безопасным вариантом эксперт считает придумать такой пароль, который человек сможет запомнить: он должен быть сложным, но одновременно удерживаться в памяти — включать заглавные и строчные буквы, цифры и знаки. При затруднениях Геллер порекомендовал воспользоваться генератором паролей.
