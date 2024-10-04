Жители Подмосковья теперь могут найти график включения отопления в приложении «Добродел»

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО
В приложении «Добродел» теперь можно узнать дату включения отопления по конкретному адресу. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.
«Жители региона должны иметь возможность без посещений ведомств и лишних звонков получать госуслуги и необходимую информацию. Поэтому мы продолжаем дополнять «Добродел» новыми сервисами. Теперь пользователи приложения могут быстро узнать график запуска отопления в своём доме», – пояснила министр государственного управления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.Чтобы узнать дату запуска включения тепла по конкретному адресу, нужно авторизоваться в приложении «Добродел», затем перейти в раздел «Услуги» – «График отопления», ввести адрес и найти информацию.
Можно также подписаться на уведомления по адресу, чтобы заранее получать информацию о запуске и отключении подачи тепла в доме. Каждый пользователь может выбрать для оформления такой подписки до пяти адресов.
Ранее министр энергетики региона Сергей Воропанов объявил, что с 1 по 3 октября теплом будут обеспечены все в социально значимые объекты Подмосковья. Следующим этапом станет переход к подаче тепла в многоквартирные дома и на промышленные предприятия.
До этого жильцы МКД могли узнать, в какие дни это коснётся их адресов, на онлайн-карте и с помощью Telegram-бота.
Фото: пресс-служба Минэнерго МО
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Лора Луганская