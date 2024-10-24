Минцифры запустят бета-версию ИИ-помощника на «Госуслугах» в конце года

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России планирует запустить бета-версию помощника с искусственным интеллектом на портале «Госуслуги» в конце текущего года. Об этом сообщил глава министерства Максут Шадаев на форуме «Инфотех-2024», пишет РИА Новости.
Шадаев отметил, что с начала года ведомство активно тестирует российские модели искусственного интеллекта и проводит закрытое тестирование. По его словам, ИИ может быстро помочь пользователям, отвечая на вопросы и оптимизируя их взаимодействие с порталом.
Сообщается, что внедрение искусственного интеллекта также позволит сократить количество обращений в службы поддержки «Госуслуг» и выявить узкие места в процессе получения услуг, что в дальнейшем поможет оптимизировать работу сервисов.
Кроме того, Минцифры использует ИИ для борьбы с кибермошенничеством. Шадаев сообщил, что технологии позволяют выявлять аномальное поведение пользователей и предотвращать инциденты, связанные с учетными записями на «Госуслугах», которые стали объектом внимания мошенников.
Ранее в феврале министр анонсировал использование технологии GPT для консультации пользователей на портале. В сентябре были озвучены результаты тестирования, которые могут быть представлены в ближайшее время.
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Сообщается, что внедрение искусственного интеллекта также позволит сократить количество обращений в службы поддержки «Госуслуг» и выявить узкие места в процессе получения услуг, что в дальнейшем поможет оптимизировать работу сервисов.
Кроме того, Минцифры использует ИИ для борьбы с кибермошенничеством. Шадаев сообщил, что технологии позволяют выявлять аномальное поведение пользователей и предотвращать инциденты, связанные с учетными записями на «Госуслугах», которые стали объектом внимания мошенников.
Ранее в феврале министр анонсировал использование технологии GPT для консультации пользователей на портале. В сентябре были озвучены результаты тестирования, которые могут быть представлены в ближайшее время.
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Дарья Осипова