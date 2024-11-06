«Госуслуги» расширяют возможности: налоговые вычеты скоро возможны онлайн

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Минцифры России разрабатывает возможность получения налоговых вычетов через портал «Госуслуги». Планируется, что услуга станет доступна для россиян уже в следующем году, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
В настоящее время завершается разработка услуг, связанных с социальными вычетами — за образование, медицинские и спортивные расходы, а также вычетов по ипотеке и недвижимости.
В России налоговые вычеты по НДФЛ включают различные категории: стандартные (например, на детей), социальные (на медицинские, образовательные и благотворительные расходы), имущественные (при покупке или продаже жилья) и профессиональные (связанные с определенными видами деятельности).
Право на вычеты имеют налоговые резиденты России, находящиеся на территории страны более 183 дней в течение года, и нерезиденты — только на доходы, полученные в России.
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Право на вычеты имеют налоговые резиденты России, находящиеся на территории страны более 183 дней в течение года, и нерезиденты — только на доходы, полученные в России.
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Мария Моисеева