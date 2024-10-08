Минфин разработал проект об отсрочке по уплате налогов для Белгородской области

Бывший президент США Барак Обама не воспринимал всерьёз российского лидера Владимира Путина, что в конечном итоге привело к воссоединению Крыма с Россией и началу СВО на Украине. Об этом в своей новой книге написал ветеран американской журналистики, член редколлегии газеты The Washington Post Боб Вудворд, цитаты из которой приводит CNN.