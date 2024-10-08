Минфин разработал проект об отсрочке по уплате налогов для Белгородской области

Фото: РИА Новости/Мария Девахина
Министерство финансов России разработало законопроект об отсрочке по уплате налогов на год для агропромышленного бизнеса Белгородской области. Документ представлен на портале проектов нормативных правовых актов.
Отмечается, что данная инициатива будет действовать в течение года, но возможна последующая рассрочка. Исключение составляют налог на добавленную стоимость, налоги, подлежащие уплате (перечислению налоговым агентом), авансовых платежей и страховых взносов, сроки уплаты которых наступают в 2024 году.
Из документа следует, что проект разработан с учётом правоприменительной практики, которая выявила необходимость сохранения производственного потенциала субъектов предпринимательства с сфере агропромышленного комплекса региона.
В ведомстве сообщили, что данный проект позволит высвободить оборотные средства для преодоления последствий сложившейся экономической обстановки в области.
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Из документа следует, что проект разработан с учётом правоприменительной практики, которая выявила необходимость сохранения производственного потенциала субъектов предпринимательства с сфере агропромышленного комплекса региона.
В ведомстве сообщили, что данный проект позволит высвободить оборотные средства для преодоления последствий сложившейся экономической обстановки в области.
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Анастасия Чинкова