На Украине повысили налоги

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Закон, повышающий налоги, приняли на Украине, сообщил нардеп Верховной рады Ярослав Железняк. Парламентарий уточнил, что за это проголосовали 247 депутатов. Таким образом для гражданских военный сбор увеличат до пяти процентов, а для военных он останется на уровне полутора процентов.
Отмечено, что законодательная инициатива была существенно изменена перед ее принятием. В частности, убрана поправка №988, которой документ посвящался наполовину.
Как добавила депутат Ирина Геращенко, в законе не учли поднятия налогов для игорного бизнеса, табака и алкоголя. Она отметила, что закон является позорным.
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«Поэтому что-то мне кажется, что придется переголосовать закон для банального приведения его в какой-то порядок», — написал нардеп в Telegram-канале.
Как добавила депутат Ирина Геращенко, в законе не учли поднятия налогов для игорного бизнеса, табака и алкоголя. Она отметила, что закон является позорным.
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Никита Кротов