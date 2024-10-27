Подача деклараций по НДФЛ при отчуждении имущества будет упрощена Минфином и ФНС

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Процесс подачи налоговых деклараций по НДФЛ при отчуждении имущества будет упрощен, пишет РБК, ссылаясь на Минфин. Ведомство готовит соответствующие поправки вместе с Федеральной налоговой службой.
Если поправки примут, россиянам не придется заполнять декларации самостоятельно. Налоги рассчитают автоматом, основываясь на информации, полученной при помощи информационного обмена между ведомствами.
В июле глава государства Владимир Путин подписал закон, вводящий со следующего года прогрессивную шкалу НДФЛ. Ставки будут варьироваться от 13% до 22%.
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«Работа ведется по поручению правительства в рамках общей задачи по автоматизации взаимодействия между ФНС и налогоплательщиками и позволит значительно сократить трудозатраты сторон», — пояснил Минфин.
В июле глава государства Владимир Путин подписал закон, вводящий со следующего года прогрессивную шкалу НДФЛ. Ставки будут варьироваться от 13% до 22%.
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Никита Кротов