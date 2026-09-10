Госжилинспекция РТ разъяснила, кто отвечает за ремонт кухонного крана
Жилищная инспекция Республики Татарстан дала разъяснение по поводу того, кто должен оплачивать ремонт и замену кухонного смесителя. Об этом пишет «Татар-информ».
Жительница многоквартирного дома была убеждена, что смеситель на кухне входит в состав общедомового имущества, и поэтому управляющая компания «Азино-Сервис» обязана бесплатно его обслуживать и при необходимости заменять. Когда кран начал течь, она обратилась в УК с заявкой на ремонт. Сантехник осмотрел смеситель и заключил, что требуется полная замена. Однако компания отказалась выполнять работы без оплаты.
После того как женщина направила жалобы в различные инстанции, включая прокуратуру, краны всё же починили. Однако она потребовала компенсацию за два лишних кубометра воды, которые, по её мнению, набрались за месяц из-за неисправного крана. УК отклонила её требование, отметив, что от других жильцов не поступало жалоб на скачки давления.
В Госжилинспекции Республики Татарстан пояснили, что всё сантехническое оборудование, установленное в квартире после первых запорных вентилей, является собственностью владельца жилья. К этому относятся смесители, унитазы, а также трубы, идущие от стояка до сантехнических приборов.
Читайте также: