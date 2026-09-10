Госжилинспекция РТ разъяснила, кто отвечает за ремонт кухонного крана

10 сентября 2026, 19:13

Сантехника после первых запорных вентилей — собственность владельца жилья

Фото: iStock/Wirestock

Жилищная инспекция Республики Татарстан дала разъяснение по поводу того, кто должен оплачивать ремонт и замену кухонного смесителя. Об этом пишет «Татар-информ».