Нарколог раскрыла одну из самых частых проблем у пьющих людей
Психиатр-нарколог, основатель «Клиники доктора Калюжной» Марина Калюжная предупредила, что употребление алкоголя может спровоцировать расстройство пищеварения. Об этом сообщает «Лента.ру».
Медик объяснила, что при употреблении алкоголя в первую очередь страдает желудочно-кишечный тракт. Спиртные напитки напрямую раздражают слизистую оболочку желудка и усиливают выработку соляной кислоты. Если пить на пустой желудок, эффект усиливается: воспаление слизистой развивается быстрее, а регулярное употребление алкоголя часто приводит к хроническому гастриту, предупредила Калюжная.
Нарколог отметила, что алкоголь расслабляет сфинктер между пищеводом и желудком, что позволяет кислоте забрасываться обратно, вызывая постоянную изжогу. Еще одним опасным последствием может стать острый приступ панкреатита, риск которого возрастает с увеличением дозы и стажа употребления алкоголя, подчеркнула она. Врач добавила, что при сильной рвоте на фоне похмелья могут произойти разрывы слизистой пищевода.
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