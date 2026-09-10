Нарколог раскрыла одну из самых частых проблем у пьющих людей

10 сентября 2026, 18:47

Нарколог Калюжная: Алкоголь может спровоцировать расстройство пищеварения

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Психиатр-нарколог, основатель «Клиники доктора Калюжной» Марина Калюжная предупредила, что употребление алкоголя может спровоцировать расстройство пищеварения. Об этом сообщает «Лента.ру».