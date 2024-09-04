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В Подмосковье к контролю за подготовкой домов к зиме привлекли 150 общественников

04 сентября 2024, 11:33
Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

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В Московской области для контроля подготовки многоквартирных домов к осенне-зимнему сезону привлекли около 150 общественных инспекторов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
«Подготовка к осенне-зимнему периоду - трудоёмкий процесс. Была проделана большая работа. Для контроля её результатов мы уже привлекли порядка 150 общественных инспекторов, которые помогают сотрудникам министерства следить за надлежащим уровнем готовности многоквартирных домов к отопительному сезону», – сказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов.
В ходе мониторинга проверяются исправность систем отопления, готовность крыш и подвалов, состояние окон и дверей в подъездах, ремонт покрытий дворовых территорий.



Стать общественным жилищным инспектором может каждый житель многоквартирного дома, зарегистрированный в Московской области. Для этого нужно подать заявление; получить рекомендацию от совета дома; собрать пакет документов и пройти аттестацию.

Найти положение об общественных инспекторах можно на сайте подмосковного Минчистоты.

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Фонд капитального ремонта Московской области приглашает специалистов
04 сентября 2024, 11:36

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В рамках расширения Инженерного центра, фонд капитального ремонта Московской области приглашает целеустремлённых и активных специалистов присоединиться к своей команде. Открыт набор на важные позиции в Москве и Мариуполе (ДНР).
Фонд предлагает конкурентные условия оплаты труда, а также на ряде вакансий будет возможность работать удаленно.

В Москве открыты следующие должности:
  • Руководитель сметного отдела — зарплата 300 тыс
  • Инженер-сметчик — зарплата 200 тыс. руб. (возможна удаленная работа);
  • Руководитель отдела проектирования — зарплата 300 тыс. руб.;
  • Главный инженер проекта (ГИП) — зарплата 350 тыс. руб.;
  • Инженер-конструктор — зарплата 300 тыс. руб. (возможна удаленная работа).
В Мариуполе (ДНР) доступны такие вакансии, как:

  • Инженер ПТО — зарплата от 200 тыс. руб.;
  • Делопроизводитель — зарплата 100 тыс. руб..
Кроме достойный заработных выплат, Фонд капитального ремонта Московской области также предлагает хорошие возможности для карьерного роста, участия в масштабных проектах и работу в дружном и профессиональном коллективе.

Для получения вакансий обращайтесь по телефону: 7 495 104-28-28 (доб. 454), Татьяна Александровна Пунтус. Резюме нужно прислать на электронную почту: post@fkr-mosreg.ru.

Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, тел. 7 (498) 602-19-32, почта: gkhmopress@gmail.com, сайт: http://mgkh.mosreg.ru/, телеграм: https://t.me/mingkh_mo.

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#москва
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Расписание на МЦД-3 и Казанском направлении изменится с 4 на 5 сентября
04 сентября 2024, 11:17

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения электричек, курсирующих на Казанском направлении и МЦД-3 изменится с вечера 4 сентября до утра 5 сентября из-за работ на станции Перово, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«На станции Перово будут менять стрелочный перевод №2. Для этого на период с 22:10 4 сентября до 8:10 5 сентября закроют участок 3 главного пути. В связи с этим расписание пригородных поездов изменится», — говорится в сообщении.
Отмечается, что интервалы между электричками будут увеличены, у некоторых составов сократят маршруты, а некоторые поезда временно отменят.

Актуальное расписание пассажиры могут уточнить на сайте ЦППК или в мобильном приложении компании.

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#мцд-3
#казанское направление
#цппк
#минтранс мо
#электрички
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В Подмосковье стало проще подать документы на госэкспертизу строительных проектов
04 сентября 2024, 10:58

Фото: Фотобанк МО

Услугу госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий обновили на подмосковном портале госуслуг.
Об этом сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
«Умные сервисы, подключённые к услуге для застройщиков, стали еще умнее. Теперь при вводе УИН объекта автоматически заполняется информация о нём, вид работ, предельная стоимость объекта и наименование инвестиционной программы. Если УИН неизвестен, найти его можно по ключевым словам. Нововведения позволят заполнить онлайн-заявление на услугу быстро и без ошибок», – рассказала министр.
Как напомнили в министерстве, перед началом строительных работ, реконструкции, капремонта объектов капитального строительства необходимо получить положительное заключение госэкспертизы проектной документации и инженерных изысканий. Иначе начинать строительство запрещено.

Услуга «Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» доступна на регпортале в разделе «Земля и стройка» – «Проектирование и согласование». Подать заявление могут юрлица, индивидуальные предприниматели и физлица. Услуга платная.

Всего на портале можно воспользоваться более чем 380 услугами и сервисами в электронном виде.

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#московская область
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Студентов колледжа филиала РГСУ в Павловском Посаде поздравили с началом учёбы
04 сентября 2024, 10:52

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Встречу с первокурсниками колледжа филиала Российского государственного социального университета (РГСУ) в Павловском Посаде провела замглавы округа Светлана Аргунова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Светлана Юрьевна поздравила ребят с началом учебного года, призвала их хранить традиции своего учебного заведения и подарила филиалу книгу о Павловском Посаде», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в этом учебном году на специальность «Юриспруденция» в колледж поступили 59 человек, а на специальности «Экономика и бухгалтерский учёт» и «Туризм и гостеприимство» — по десять человек. В учебном заведении напомнили, что набор продлён. Желающие могут выбрать свою специализацию и присоединиться к учёбе.

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#студенты
#колледж
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В Раменском округе рассказали о помощи семье беженцев из Курской области
04 сентября 2024, 10:31

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Преподаватель музыки Юлия Лиханова эвакуировалась из Курской области вместе с мужем и двумя детьми, женщина находится на большом сроке беременности, и в Раменском округе её сразу поставили на учёт в женской консультации, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Мы с удовольствием взяли пациентку из Курска к нам на учет в женскую консультацию и очень рады ее намерению рожать у нас», — сказала заведующий женской консультацией Наталья Леконцева.
Отмечается, что первую гуманитарную помощь семья Лихановых получила уже через сутки после обращения в администрацию Раменского округа.

«Всё очень оперативно, быстро и по существу, нет никакой волокиты. Действительно по-человечески», — поделилась впечатлениями Юлия Лиханова.
В администрации напомнили, что помощь беженцы могут получить в окружном Центр поддержки семей участников СВО по адресу: Раменское, улица Михалевича, дом №2. Телефон горячей линии: 8-496-473-91-01.

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#курская область
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#раменское
#помощь
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Загруженность дорог Подмосковья утром 4 сентября составила шесть баллов
04 сентября 2024, 10:14

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Уровень загруженности автотранспортом дорог Московской области по состоянию на утро среды, 4 сентября, составил шесть баллов из десяти возможных, основные сложности отмечаются при проезде по направлению к Москве на четырёх федеральных трассах и 16 шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Заторы фиксируются при движении в сторону столицы на трассах М-9 «Балтия», А-105, М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Варшавское, Щёлковское, Ленинградское, Боровское, Рязанское, Пятницкое, Дмитровское, Носовихинское, Каширское, Минское, Калужское, Ярославское, Киевское, Косинское и Волоколамское», — говорится в сообщении.
Всего на дорогах Подмосковья сегодня утром насчитали миллион автомобилей — столько же, сколько было в среднем в прошлом месяце.

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#московская область
#подмосковье
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На строящемся мосту через реку Пехорку в Балашихе начали укладывать покрытие
04 сентября 2024, 09:55

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Укладка верхнего слоя покрытия началась на строящемся автомобильно-пешеходном мосту через реку Пехорку на территории жилого комплекса «Пехра» в округе Балашиха, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«В настоящее время на объекте закончено обустройство опорных конструкций балок, ограждения и гидроизоляции. Ведётся устройство верхнего слоя мостового покрытия», — отмечается в сообщении.
Мост будет четырёхполосным, его длина составит 38 метров, ширина — 22 с половиной метра. По обеим сторонам моста обустроят безопасные тротуары. Мост разгрузит выезд из ЖК «Пехра» и сократит путь до железнодорожной станции Балашиха.

Ввести мост в эксплуатацию планируется в третьем квартале текущего года.

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#балашиха
#минжилполитики мо
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Как вернуть себе взломанный аккаунт на «Госуслугах»: пошаговая инструкция
04 сентября 2024, 09:38

Фото: iStock/Khanchit Khirisutchalual

Мошенники используют несколько схем, чтобы поучить доступ к чужим аккаунтам на портале госуслуг. О том, как распознать злоумышленника, а также как вернуть себе аккаунт и не платить по чужим кредитам, если обман удался, рассказали в подмосковном главке МВД.
Способы обмана

Для того, чтобы получить доступ к чужому аккаунту, мошенникам необходимо получить код доступа, который придёт на телефон жертвы. Для этого используются различные уловки. Например, пожилых людей уверяют в том, что им нужно записаться в социальный фонд для пересчёта пенсии, а код — всего лишь «номер электронной очереди», который нужно сказать позвонившему «сотруднику фонда». На то, что СМС с номером пришла от портала госуслуг, жертвы обмана не успевают обратить внимания.

Молодых людей уверяют, что звонят с почты и им надо забрать посылку. А раз уж произошла ошибка, и посылка не из, то надо назвать присланный код, чтобы зафиксировать «отказ от посылке» в системе.
Иногда мошенники представляются сотрудниками портала и говорят, что код им необходим для «подтверждения аккаунта», иногда — сотрудниками сотовых компаний и грозят, что без данных нельзя будет продлить контракт на использование сим-карты. При том что в реальности договор на сим-карту бессрочный.

Как только человек называет код, мошенники входят в его аккаунт, меняют пароль, кодовое слово, номер телефона и пр. А затем используют этот аккаунт, чтобы набрать кредитов.

Для получения доступа к чужим аккаунтам используются также фишинговые сайты — двойники настоящих сайтов. Как только пользователь вводит туда свои данные, они сразу оказываются в распоряжении мошенников.

Как вернуть себе свой аккаунт на «Госуслугах»

Восстановить доступ к аккаунту на «Госуслугах» можно онлайн — на самом портале, если есть доступ к электронной почте или номеру телефона, а также на сайтах и в мобильных приложениях ряда банков через сервис «Регистрация на «Госуслугах». Такие опции есть у Сбера, ВТБ, МТС Банка, Почта Банка и РНКБ.

Однако если мошенники успели изменить привязанный к аккаунту номер телефона, почту и контрольный вопрос, то восстановить доступ нужно будет в офлайн-режиме. Для этого нужно как можно скорее обратиться в МФЦ или отделение банка, где предоставляют такие услуги. Ближайший офис можно найти на карте «Госуслуг», с собой следует взять мобильный телефон, паспорт и СНИЛС. Если и в МФЦ восстановить доступ к аккаунту не получится, его нужно удалить и создать новый.
Фото: пресс-служба правительства МО

Если взломали

Важно: о взломе своего аккаунта на «Госуслугах» следует немедленно сообщить в полицию. Тогда, если мошенники успеют взять на ваше имя кредиты или микрозаймы, у вас будет доказательство, что это сделали не вы.
В полиции также предупредили, что необходимо откреплять от сервисов старые сим-карты, которыми вы уже не пользуетесь, потому что эти сим-карты могут купить преступники.

Четыре правила, которые защитят аккаунт на «Госуслугах» от взлома:

1. Никогда и никому не сообщать шестизначный код из СМС для подтверждения входа в личный кабинет.

2. Не переходить по ссылкам в письмах или СМС, не проверив, что они пришли из официального источника.

3. Не отвечать на электронные письма от не вызывающих доверие отправителей.

4. Внимательно проверять подлинность сайта «Госуслуги». Если название хотя бы на одну буку отличается от gosuslugi.ru или если протокол шифрования данных не https, а http, то это фишинговый сайт, созданный для кражи данных.

Подробная информация о различных схемах кибер-преступлений и способах противостоять им, подготовленная правительством Московской области совместно с подмосковным главком МВД, размещена по ссылке.

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#советы
#мвд московской области
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Британские врачи предупредили о «тихой пандемии» из-за бойцов ВСУ
04 сентября 2024, 09:37

Фото: istockphoto/Tomasz Śmigla

На Украине активно развиваются бактерии, устойчивые к самым мощным антибиотикам, что стало предметом исследования британских врачей. Эта угроза сопоставима с пандемией коронавируса, сообщает РИА Новости.
По информации издания, солдат ВСУ был госпитализирован в лондонскую больницу Святого Георгия с различными ранениями. Одна из его ран на левой ноге вскоре начала гноиться из-за бактериальной инфекции. Бойцу назначили курс из пяти антибиотиков, но это не дало результата. Даже сильнодействующий препарат не справился с инфекцией, в результате чего ногу ампутировали.

Супербактерии также были обнаружены у военнослужащих в европейских клиниках. Примечательно, что заражение происходит не в грязных окопах, а в медицинских учреждениях, особенно опасны больничные туалеты.

Доктор Люк Мур, который лечил военного в больнице Святого Георгия, охарактеризовал распространение устойчивых к антибиотикам бактерий как «тихую пандемию». По его словам, в сравнении с этой новой угрозой пандемия COVID-19 будет выглядеть несущественной.

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#всу
#солдат
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