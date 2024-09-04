В Подмосковье к контролю за подготовкой домов к зиме привлекли 150 общественников

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В Московской области для контроля подготовки многоквартирных домов к осенне-зимнему сезону привлекли около 150 общественных инспекторов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
«Подготовка к осенне-зимнему периоду - трудоёмкий процесс. Была проделана большая работа. Для контроля её результатов мы уже привлекли порядка 150 общественных инспекторов, которые помогают сотрудникам министерства следить за надлежащим уровнем готовности многоквартирных домов к отопительному сезону», – сказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов.В ходе мониторинга проверяются исправность систем отопления, готовность крыш и подвалов, состояние окон и дверей в подъездах, ремонт покрытий дворовых территорий.
Стать общественным жилищным инспектором может каждый житель многоквартирного дома, зарегистрированный в Московской области. Для этого нужно подать заявление; получить рекомендацию от совета дома; собрать пакет документов и пройти аттестацию.
Найти положение об общественных инспекторах можно на сайте подмосковного Минчистоты.
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Лора Луганская