В Подмосковье к контролю за подготовкой домов к зиме привлекли 150 общественников

В рамках расширения Инженерного центра, фонд капитального ремонта Московской области приглашает целеустремлённых и активных специалистов присоединиться к своей команде. Открыт набор на важные позиции в Москве и Мариуполе (ДНР).

Фонд предлагает конкурентные условия оплаты труда, а также на ряде вакансий будет возможность работать удаленно.

Руководитель сметного отдела — зарплата 300 тыс

— зарплата 300 тыс Инженер-сметчик — зарплата 200 тыс. руб. (возможна удаленная работа);

— зарплата 200 тыс. руб. (возможна удаленная работа); Руководитель отдела проектирования — зарплата 300 тыс. руб.;

— зарплата 300 тыс. руб.; Главный инженер проекта (ГИП) — зарплата 350 тыс. руб.;

— зарплата 350 тыс. руб.; Инженер-конструктор — зарплата 300 тыс. руб. (возможна удаленная работа).

В Мариуполе (ДНР) доступны такие вакансии, как:





Инженер ПТО — зарплата от 200 тыс. руб.;

— зарплата от 200 тыс. руб.; Делопроизводитель — зарплата 100 тыс. руб..

Кроме достойный заработных выплат, Фонд капитального ремонта Московской области также предлагает хорошие возможности для карьерного роста, участия в масштабных проектах и работу в дружном и профессиональном коллективе.

7 495 104-28-28 (доб. 454), Татьяна Александровна Пунтус. Резюме нужно прислать на электронную почту: Для получения вакансий обращайтесь по телефону:, Татьяна Александровна Пунтус. Резюме нужно прислать на электронную почту: post@fkr-mosreg.ru.



