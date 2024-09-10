Правила для подготовки дачных домов и участков к зиме

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Подготовка дачного дома и прилегающей территории к зиме — ответственный процесс, требующий внимания к деталям. Выполнение необходимых мер позволит сохранить имущество в хорошем состоянии и обеспечит безопасность в холодное время года, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Прежде всего, следует проверить все помещения и убедиться, что окна и двери плотно закрыты; Затем нужно слить воду из труб и закрыть краны, чтобы избежать замерзания и повреждения водопроводной системы; Далее следует отключить электричество и убрать из дома все электрические приборы, которые могут пострадать из-за холода; После этого необходимо проверить состояние крыши и устранить возможные протечки до наступления холодов; Затем нужно очистить водостоки и желоба от листьев; Если в доме есть камин или печь, следует проверить их работу и прочистить дымоходы; Заключительный этап — уборка участка: нужно убрать с территории все предметы, которые могут быть повреждены снегом или льдом, и подготовить садовый инвентарь, укрыв его от воздействия внешней среды; Для защиты многолетних растений и кустарников следует мульчировать их корни и укрыть специальным материалом.
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Дайана Хусинова