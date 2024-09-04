Жителям Подмосковья рассказали, что делать с опасными деревьями

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С начала лета в Подмосковье ликвидировали около 1 тыс. сухостойных и аварийных деревьев, которые представляли опасность для жителей.
О том, какие деревья считаются аварийными, «Радио 1» рассказал заместитель начальника территориального отдела №7 Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Юрий Андреев.
По его словам, инспектор министерства периодически выезжает на территорию, осматривает её, отмечает нарушения, в том числе наличие аварийных деревьев. Однако указать на аварийное или сухостойное дерево может любой гражданин.
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«С точки зрения обычного человека, если в летний, осенний или весенний период дерево стоит без листьев, тогда это сухостой. Если дерево имеет наклон больше, чем 45 градусов, это опасное дерево. То же самое – если дерево стоит целиком без коры или в нём есть дупло на весь ствол. Это можно понять и оценить, любой гражданин», – пояснил специалист.
По его словам, инспектор министерства периодически выезжает на территорию, осматривает её, отмечает нарушения, в том числе наличие аварийных деревьев. Однако указать на аварийное или сухостойное дерево может любой гражданин.
«Граждане могут обратиться либо на горячую линию в администрацию своего городского округа, либо написать обращение на портал «Добродел». Если дерево аварийное, то срок отработки заявки – сутки, потому что это опасно. Признать дерево аварийным могут только органы исполнительной власти в лице администрации городских округов на основании дендрологического заключения. У них либо есть в штате, либо они привлекают человека, который имеет соответствующее образование. Мы с вами видим проблему, а администрация должна признать это дерево аварийным и ликвидировать, если оно действительно аварийное. На всё это даются сутки», – рассказал Юрий Андреев.Он напомнил, что самовольная вырубка зелёных насаждений без порубочного билета является административным правонарушением. А в случае массовой вырубки, в том числе ценных пород деревьев, может наступить и уголовная ответственность.
«Об этом тоже нужно помнить. Поэтому можно обратиться в администрацию, взять порубочный билет и спокойно ликвидировать дерево, не нарушая закона», – сказал собеседник «Радио 1».Андреев добавил, что инспекторы Минчистоты ведут работу по выявлению сухостойных и аварийных деревьев ежедневно и круглогодично, потому что деревья растут, слабеют, деформируются, болеют, заражаются вредителями и иногда нуждаются в устранении.
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Лора Луганская