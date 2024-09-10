В Подмосковье предпринимают меры по предотвращению лесных и торфяных пожаров

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
В Московской области продолжают предпринимать активные меры по предотвращению лесных и торфяных пожаров. Сотрудники ГКУ МО «МОС АВС» ежедневно следят за состоянием гидротехнических сооружений и торфяных массивов, чтобы снизить риск возгораний в условиях засухи, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Несмотря на отсутствие обильных осадков, система обводнения торфяников успешно поддерживает нужный уровень грунтовых вод и влажность торфа.
Эксперты считают, что главная проблема связана с человеческим фактором, о чём говорит постоянный поток отдыхающих в подмосковные леса. Люди часто игнорируют правила пожарной безопасности, создавая дополнительные угрозы.
Заместитель директора ГКУ МО «МОС АВС» Александр Борисов отмечает, что август и сентябрь являются самыми опасными месяцами с точки зрения пожарной опасности, так как уровень грунтовых вод в это время значительно снижается. Перед началом осенних дождей водный запас торфяников уменьшается до минимального уровня, делая торф уязвимым к возгоранию.
Высказался и министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский:
В Московской области насчитывается более 1090 месторождений торфа общей площадью свыше 150 тысяч гектаров. Благодаря правительственной программе «Экология Подмосковья», запущенной в 2011 году, было разработано и построено 76 комплексов гидротехнических сооружений, охватывающих около 73 тысяч гектаров торфоместорождений, что составляет 48% от всех учтённых территорий. Эти объекты обслуживает ГКУ МО «МОС АВС». Работа по поддержанию системы обводнения ведётся круглый год.
Гидротехнические комплексы обеспечивают постоянное наполнение мелиоративных каналов и накопительных водоёмов, что позволяет поддерживать безопасный уровень влажности торфа и предотвращает его возгорание. На территории этих систем расположены 87 накопительных водоёмов и сеть каналов протяжённостью более 970 километров. Общий объём воды, предусмотренный проектом, составляет примерно 11 миллионов кубических метров.
Мониторинг состояния обводнённых территорий осуществляется с использованием современных технологий и мобильных приложений, которые позволяют оперативно передавать информацию в Центр управления регионом.
Читайте также:
В Подмосковье прогнозируется четвертый уровень пожарной опасности с 9 по 11 сентября
В лесах Клина повышен риск возникновения пожаров
На всей территории Подмосковья ввели ограничение на пребывание в лесах
Эксперты считают, что главная проблема связана с человеческим фактором, о чём говорит постоянный поток отдыхающих в подмосковные леса. Люди часто игнорируют правила пожарной безопасности, создавая дополнительные угрозы.
Заместитель директора ГКУ МО «МОС АВС» Александр Борисов отмечает, что август и сентябрь являются самыми опасными месяцами с точки зрения пожарной опасности, так как уровень грунтовых вод в это время значительно снижается. Перед началом осенних дождей водный запас торфяников уменьшается до минимального уровня, делая торф уязвимым к возгоранию.
Высказался и министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский:
«Основная цель работы наших специалистов — это предотвращение возгораний на торфоместорождениях. Мы делаем всё возможное, чтобы обеспечить безопасность в пожароопасный период, и благодаря гидротехническим сооружениям нам удается контролировать уровень грунтовых вод, предотвращая масштабные пожары. Но ключевым фактором остается соблюдение правил пожарной безопасности самими жителями области». — подчеркнул Велиховский.
В Московской области насчитывается более 1090 месторождений торфа общей площадью свыше 150 тысяч гектаров. Благодаря правительственной программе «Экология Подмосковья», запущенной в 2011 году, было разработано и построено 76 комплексов гидротехнических сооружений, охватывающих около 73 тысяч гектаров торфоместорождений, что составляет 48% от всех учтённых территорий. Эти объекты обслуживает ГКУ МО «МОС АВС». Работа по поддержанию системы обводнения ведётся круглый год.
Гидротехнические комплексы обеспечивают постоянное наполнение мелиоративных каналов и накопительных водоёмов, что позволяет поддерживать безопасный уровень влажности торфа и предотвращает его возгорание. На территории этих систем расположены 87 накопительных водоёмов и сеть каналов протяжённостью более 970 километров. Общий объём воды, предусмотренный проектом, составляет примерно 11 миллионов кубических метров.
Мониторинг состояния обводнённых территорий осуществляется с использованием современных технологий и мобильных приложений, которые позволяют оперативно передавать информацию в Центр управления регионом.
Читайте также:
В Подмосковье прогнозируется четвертый уровень пожарной опасности с 9 по 11 сентября
В лесах Клина повышен риск возникновения пожаров
На всей территории Подмосковья ввели ограничение на пребывание в лесах
Дайана Хусинова