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«Повреждена морозами»: Садовод рассказал, как правильно подготовить дачу к зиме

Садовод Мезенцев перечислил, что нужно сделать со своей дачей перед зимой
05 сентября 2024, 13:31
Фото: iStock/Dzurag

Фото: iStock/Dzurag

По календарю — сентябрь, а это означает, что лето официально закончилось. Дачный сезон медленно и верно близится к своему завершению. Возникает вопрос: как правильно подготовить дачу к зиме?
Лидер общественного движения «Народный сад» Федор Мезенцев в беседе с «Радио 1» сообщил, что важная проблема всех дачников — животные, которых они приручили за весну и лето.
«Весной и летом дачники прикармливают бездомных собачек, кошечек, но заканчивается сезон, и не каждая семья готова взять питомца с собой в город. Но об этом нужно позаботиться. Есть множество приютов, или можно договориться с соседями, которые остаются на зиму. Каждую осень мы наблюдаем большое количество брошенных собак и кошек на дачных участках», — сообщил садовод.



Также он отметил, что необходимо позаботиться об имуществе и безопасности.

«Нужно смазать замки перед тем, как собираетесь уезжать, потому что температура в конце сентября понижается, и если влага остается в замочных скважинах, то может произойти нарушение работы замков. Для безопасности нужно поставить видеонаблюдение или муляжи видеокамер. Злоумышленник скорее всего выберет дом, где ничего нет. Еще можно купить наклейку «Охраняется частным охранным предприятием» и разместить на заборе и двери», — поделился эксперт.

Немаловажным, по его мнению, является дружба с соседями, потому что именно они могут, заметив неладное на участке, вовремя позвонить и рассказать об этом.

Федор Мезенцев настоятельно порекомендовал слить всю воду из летних домиков и емкостей (умывальников и бойлеров), чтобы не было проблем с трубопроводом и различными приспособлениями.

Также стоит обратить внимание на температуру дома.

«Нужно сделать выбор: либо дом консервируется до весны, либо там поддерживается плюсовая температура постоянно. Когда пять рабочих дней отопления в доме нет, а потом приехали и резко включили — это скажется на состоянии всего дома: конструкция начинает отсыревать. Поэтому либо температура +5, 7 градусов, а потом приехали и увеличили до +17,18, либо полная консервация до весны. И подвал обязательно нужно проверить и закрыть», — сообщил собеседник.

Говоря о самом участке, садовод уточнил, что нужно провести осеннюю инвентаризацию, проверив, что ничего из инструментов не осталось на земле. Иначе — все сгниет.

Федор Мезенцев также дал рекомендации про подготовку растений.

«Нужно провести обрезку деревьев, вырезать сухие ветки, но очень аккуратно. Если есть цветы, которые остаются под зиму, ближе к октябрю укрыть. Пересадка растений тоже может быть осенью. Но осенняя пересадка опасна тем, что мы не можем сразу посмотреть результат. Есть риск того, что корневая система будет повреждена морозами, если недостаточно укрыть сверху грунтом. Траву стоит покосить, причем лучше это сделать в теплую погоду, тепло, чтобы трава могла перед зимой восстановиться. А вы потом, приехав на дачу после холодов, ходили по новому газончику, а не сгребали старую прошлогоднюю траву, которая может воспламениться», — завершил лидер общественного движения «Народный сад».

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Загадочная открытка, доставленная через 121 год, воссоединила семью
В Великобритании доставленная через 121 год открытка воссоединила семью
05 сентября 2024, 13:43

Фото: iStock/Trifonov_Evgeniy

Члены семьи из Великобритании воссоединились благодаря открытке, отправленной в 1903 году. Об этом сообщает BBC News.
Отмечается, что загадочная карточка из города Фишгард была доставлена в банк Уэльса 16 августа, спустя 121 год после отправки. На открытке указаны данные Лидии Дэвис, которая, очевидно, в начале XX века проживала в здании, где теперь находится банк. В тексте отправитель извинился перед этой девушкой за то, что не смог найти несколько вещей. Однако непонятно, о чём конкретно идёт речь.

Работники банка сфотографировали открытку и опубликовали в соцсетях, где её увидели дальние родственники Лидии. Позднее выяснилось, что письмо отправил мальчик Эварт, которому Лидия приходилась старшей сестрой. Внук этого мальчика, 65-летний Ник Дэвис рассказал, что его дед и вправду отправил эту открытку в 13-летнем возрасте, когда был на летних каникулах за городом.

Также имя Лидии узнали 58-летняя Хелен Робертс и 61-летняя Маргарет Спунер. Их дед был братом Лидии и Эдварда.

А позднее на связь вышла и правнучка самой Лидии – 47-летняя Фейт Рейнольдс. Она рассказала, что совсем не ожидала встретить так много родственников.

28 августа Ник, Хелен, Маргарет и Фейт впервые встретились все вместе. По их словам, открытка, скорее всего, была вложена в Библию, которую кто-то купил. А спустя много лет письмо было обнаружено и отправлено по адресу.

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#данные
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Для водителей Мострансавто провели инструктаж по перевозке детей
05 сентября 2024, 13:42

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Инструктаж по правилам перевозки детей прошли 9,5 тысяч водителей компании-перевозчика «Мострансавто», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В ходе инструктажа водителям напомнили, что несовершеннолетних пассажиров нельзя высаживать из автобусов, а также разъяснили правила оплаты проезда ученической картой «Стрелка», чтобы водители в случае необходимости могли помочь с этим самим детям и их родителям», — говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что ученические транспортные карты «Стрелка» предоставляют льготные тарифы на проезд. При этом родители должны заранее пополнять баланс, так как оборудование для списания оплаты распознаёт средства, зачисленные на карту не менее одних суток назад.

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#подмосковье
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Траву в Подмосковье покосили более 75 тысяч раз за лето
05 сентября 2024, 13:33

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В Московской области работники коммунальных служб совершили покос на 16 672 объектах региона, а общее количество покоса достигло отметки в 75 690, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Работу выполняли около 15 000 сотрудников.

Участки, на которых больше всего покосили траву:
  • Сергиево-Посадский: 996
  • Балашиха: 864
  • Орехово-Зуево: 653
Работы производятся ручным способом с помощью косилок или механизировано с использованием навесного оборудования на тракторах МТЗ. Это зависит от местности проведения работ.

Покос очень важный элемент благоустройства, так как он выполняет ряд полезных функций:

  • Не допускает размножение вредителей в высокой траве;
  • Минимизирует аллергические реакции, которые вызывают сорняки;
  • Высокая трава накапливает намного больше пыли и мусора
  • Неокошенный газон больше склонен к высыханию и легко воспламеняется
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#лето
#работники
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Руководитель МФЦ Котельников получил награду
05 сентября 2024, 13:09

Фото: Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

Руководитель МФЦ Котельников, Евгений Журавлёв, получил награду «За заслуги перед городом Котельники» за значительный вклад в социально-экономическое развитие городского округа.
Награду вручил заместитель главы городского округа, Мария Галузо.

«Моя награда является наградой всего коллектива МФЦ. Ведь от профессионализма сотрудников МФЦ зависит качество жизни граждан. Сложно недооценить важность многофункциональных центров в жизни жителей города», — отметил руководитель центра «Мои Документы» Котельников Евгений Журавлев.
В МФЦ Котельников жители могут получить документы, связанные с различными аспектами жизни:

  • Регистрация и получение паспорта: помощь в обмене или получении нового паспорта гражданина РФ.
  • Социальные услуги: оформление пособий, субсидий и других социальных выплат.
  • Кадастровые и земельные услуги: получение сведений из ЕГРН, регистрация прав на недвижимость.
  • Услуги в сфере здравоохранения: запись к врачам, получение медицинских справок и другой информации.
  • Образование: запись в образовательные и дошкольные учреждения, регистрация на платформе «Моя школа», выпуск «Пушкинской карты» и «Стрелки» учащегося.
Этот список услуг — лишь часть тех, которые доступны в МФЦ. Жители города могут решить свои вопросы, независимо от того, связаны ли они с личной жизнью, бизнесом или обращениями в органы власти.

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#котельники
#подмосковье
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Трое детей Алена Делона получили завещание отца
05 сентября 2024, 13:02

Фото: РИА Новости/Ваган Степанян

Завещание французского актёра Алена Делона, которого не стало в августе, передали его троим детям. Об этом пишет издание Figaro.
Отмечается, что документ, состоящий из четырёх страниц, направили заказным письмом из Швейцарии Антони, Алену-Фабьену и Анушке Делонам. В течение ближайших 30 дней они имеют право опротестовать завещание.

Ранее старший сын актёра Антони заявлял, что по завещанию 50% наследства, оценивающиеся в 150 миллионов евро, достанутся дочери Анушке. Сыновья актёра разделят между собой вторую половину и получат по 25% имущества.

Актёр, режиссер и сценарист Ален Делон скончался 18 августа на 89-м году жизни. В 2019 году на Каннском фестивале ему вручили почётную «Золотую пальмовую ветвь» за особый вклад в развитие кинематографа. Он снялся в более 100 фильмах, а наибольшую популярность получил благодаря ролям в картинах «Рокко и его братья» (1960) и «На ярком солнце» (1960).

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#дети
#имущество
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В Подмосковье стартует акция по сбору лишних яблок на переработку
05 сентября 2024, 12:55

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Акцию по сбору избыточного урожая яблок и бахчевых культур на переработку запустят в Московской области в понедельник, 9 сентября, сообщает пресс-служба Минчистоты региона.
«В августе в Подмосковье начался сезон яблок и бахчевых. В результате в СНТ и рядом с торговыми точками может возникать потребность в таре под нереализованную продукцию. Министерство приняло решение провести акцию «Сдай яблоки и бахчевые на переработку», основная задача которой — снизить объём сезонных пищевых отходов на контейнерных площадках региона и не допустить образования несанкционированных навалов», — рассказал зампред областного правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
В рамках акции по всему Подмосковью установят более 77 брендированных ёмкостей для сбора избыточного урожая. Собранное отправят на корм животным и на удобрения в подмосковные фермерские хозяйства, а непригодные для этого растительные отходы переработают на промышленный компост.

Акция продлится две недели. Места расположения сбора отходов размещены на интерактивной карте.

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#владислав мурашов
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Пенсионеры старше 65 лет получат доплату к пенсии до 20 тысяч рублей
05 сентября 2024, 12:41

Фото: Министерство социального развития Московской области

Пенсионеры Московской ​области могут воспользоваться различными мерами социальной поддержки, включая надбавку к пенсии.
Доплата к пенсии - одна из услуг, которой можно воспользоваться.
«По решению Губернатора региона доплата к пенсии для жителей старше 65 лет будет увеличена до 20 тысяч рублей, а перерасчет выплаты произведут с июля этого года. В настоящий момент в регионе свыше 33 тысяч пенсионеров охвачены такой поддержкой», - сообщила первый заместитель Председателя Правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
Согласно информации от Министерства социального развития Подмосковья, депутаты Мособлдумы одобрили повышение выплат 5 сентября.

Неработающие пенсионеры старше 65 лет, проживающие в Московской области более 10 лет, получат ежемесячную доплату до 20 тысяч рублей. Главное условие — проживание в одиночестве или с неработающими пенсионерами, такими как родители, супруги, дети, братья и сёстры.

Ведомство сообщает, что для одиноких пенсионеров доплата назначается автоматически, в то время как для проживающих в семьях необходимо подать заявление на региональном портале госуслуг по ссылке: https://uslugi.mosreg.ru/services/21674

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#пенсионеры
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#выплаты
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#пфр
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Строительная готовность школы на 1,1 тыс. мест в Мытищах достигла 50%
05 сентября 2024, 12:36

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу, рассчитанную на 1100 учеников, возводят в деревне Сухарево городского округа Мытищи, в настоящее время строительная готовность объекта достигла 50%, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Сейчас на объекте, расположенном на Школьной улице, ведутся фасадные и кровельные работы, идёт монтаж отопления, водоснабжения, вентиляции и системы электроснабжения, а также отделка помещений. На пришкольной территории продолжается благоустройство и установка спортивной площадки», — говорится в сообщении.
Согласно проекту, площадь школы составляет 17,7 тыс. квадратных метров. Там разместятся учебные кабинеты и лаборатории, библиотечно-информационный центр с IT-зоной, актовый зал и многофункциональные спортзалы. Сдать новую школу в эксплуатацию планируется в 2025 году.

Строительство ведётся в рамках реализации национального проекта «Образование».

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В Международной ассоциации спорта мэра Киева Кличко назвали больным на голову
Кремлёв назвал Виталия Кличко больным на голову
05 сентября 2024, 12:23

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв назвал мэра Киева Виталия Кличко больным на голову. Об этом он заявил в беседе с Telegram-каналом SHOT.
Отвечая на вопрос о том, будет ли большая боксёрская семья помогать киевскому мэру в случае такой необходимости, Кремлёв заявил, что Кличко «на голову больной, ему отбили».

Напомним, что Кличко является бывшим боксёром и кикбоксером, выступавшим в тяжёлой весовой категории. Он обладает званиями «Почётный» и «Вечный» чемпион мира по боксу в версии WBC.

Окончательно свою спортивную карьеру Кличко завершил в декабре 2013 года. А 5 июля 2014 года вступил в должность мэра украинской столицы.

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