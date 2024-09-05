«Повреждена морозами»: Садовод рассказал, как правильно подготовить дачу к зиме

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По календарю — сентябрь, а это означает, что лето официально закончилось. Дачный сезон медленно и верно близится к своему завершению. Возникает вопрос: как правильно подготовить дачу к зиме?
Лидер общественного движения «Народный сад» Федор Мезенцев в беседе с «Радио 1» сообщил, что важная проблема всех дачников — животные, которых они приручили за весну и лето.
Также он отметил, что необходимо позаботиться об имуществе и безопасности.
Немаловажным, по его мнению, является дружба с соседями, потому что именно они могут, заметив неладное на участке, вовремя позвонить и рассказать об этом.
Федор Мезенцев настоятельно порекомендовал слить всю воду из летних домиков и емкостей (умывальников и бойлеров), чтобы не было проблем с трубопроводом и различными приспособлениями.
Также стоит обратить внимание на температуру дома.
Говоря о самом участке, садовод уточнил, что нужно провести осеннюю инвентаризацию, проверив, что ничего из инструментов не осталось на земле. Иначе — все сгниет.
Федор Мезенцев также дал рекомендации про подготовку растений.
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«Весной и летом дачники прикармливают бездомных собачек, кошечек, но заканчивается сезон, и не каждая семья готова взять питомца с собой в город. Но об этом нужно позаботиться. Есть множество приютов, или можно договориться с соседями, которые остаются на зиму. Каждую осень мы наблюдаем большое количество брошенных собак и кошек на дачных участках», — сообщил садовод.
Также он отметил, что необходимо позаботиться об имуществе и безопасности.
«Нужно смазать замки перед тем, как собираетесь уезжать, потому что температура в конце сентября понижается, и если влага остается в замочных скважинах, то может произойти нарушение работы замков. Для безопасности нужно поставить видеонаблюдение или муляжи видеокамер. Злоумышленник скорее всего выберет дом, где ничего нет. Еще можно купить наклейку «Охраняется частным охранным предприятием» и разместить на заборе и двери», — поделился эксперт.
Немаловажным, по его мнению, является дружба с соседями, потому что именно они могут, заметив неладное на участке, вовремя позвонить и рассказать об этом.
Федор Мезенцев настоятельно порекомендовал слить всю воду из летних домиков и емкостей (умывальников и бойлеров), чтобы не было проблем с трубопроводом и различными приспособлениями.
Также стоит обратить внимание на температуру дома.
«Нужно сделать выбор: либо дом консервируется до весны, либо там поддерживается плюсовая температура постоянно. Когда пять рабочих дней отопления в доме нет, а потом приехали и резко включили — это скажется на состоянии всего дома: конструкция начинает отсыревать. Поэтому либо температура +5, 7 градусов, а потом приехали и увеличили до +17,18, либо полная консервация до весны. И подвал обязательно нужно проверить и закрыть», — сообщил собеседник.
Говоря о самом участке, садовод уточнил, что нужно провести осеннюю инвентаризацию, проверив, что ничего из инструментов не осталось на земле. Иначе — все сгниет.
Федор Мезенцев также дал рекомендации про подготовку растений.
«Нужно провести обрезку деревьев, вырезать сухие ветки, но очень аккуратно. Если есть цветы, которые остаются под зиму, ближе к октябрю укрыть. Пересадка растений тоже может быть осенью. Но осенняя пересадка опасна тем, что мы не можем сразу посмотреть результат. Есть риск того, что корневая система будет повреждена морозами, если недостаточно укрыть сверху грунтом. Траву стоит покосить, причем лучше это сделать в теплую погоду, тепло, чтобы трава могла перед зимой восстановиться. А вы потом, приехав на дачу после холодов, ходили по новому газончику, а не сгребали старую прошлогоднюю траву, которая может воспламениться», — завершил лидер общественного движения «Народный сад».
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Анастасия Бондарева