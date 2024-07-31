Готовность благоустройства Кучинского леса в Балашихе достигла 30%

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
Лесопарк «Кучинский лес» благоустраивают на территории городского округа Балашиха, в настоящее время масштабный проект реализован на 30%, завершить первый этап благоустройства планируется в будущем году, сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.
«Кучинский лесопарк — это востребованное место отдыха у гостей и жителей региона. В рамках благоустройства мы обновим существующую инфраструктуру и создадим пространство для всесезонного отдыха детей и взрослых, где будут учтены интересы разных групп населения», — отметил глава областного министерства Михаил Хайкин.Благоустройство проводится на площади 115 гектаров. Там проложат около 3.5 км велосипедных дорожек, оборудуют экотропу, установят детские площадки и разнообразные спортивные площадки включая зоны для стритбола, настольного тенниса игры в шахматы. Будет и специальная спортплощадка для пожилых людей. Предусмотрены также зоны для пикников, кафе и места для разведения костров.
Благоустройство проводится в рамках реализации региональной программы «Парки в лесу».
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