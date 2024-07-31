Готовность благоустройства Кучинского леса в Балашихе достигла 30%

Во время обысков у бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова, арестованного по обвинению в коррупции, были найдены необычные картины. На холстах представлены изображения экс-главы оборонного ведомства Сергея Шойгу и его заместителей в образах дворян и революционеров. Однако это не самая странная находка правоохранителей во время следственных действий. О том, что хранили у себя в домах арестованные российские чиновники – в материале «Радио 1».