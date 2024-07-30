В Озёрах благоустроят карьер «Западный»

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Благоустройство карьера «Западный» и участка за кинотеатром «Амигос» проведут в городе Озёры округа Коломна, в настоящее время ведётся поиск подрядчика, объявление о проведении электронных торгов опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Работы по благоустройству подрядчику предстоит провести на участке в границах: улица Ленина — Лесной проезд и территория карьера «Западный» вдоль улицы Луговая. В перечень работ входит укладка покрытия, озеленение, а также обустройство уличного освещения, видеонаблюдения и системы оповещения», — отмечается в сообщении.Начальная цена лота составляет 295 миллионов 231 тысячу 437 рублей 26 копеек. Заявки принимаются до 9 августа.
Благоустройство планируется завершить в 2025 году.
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