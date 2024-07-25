В Богородском округе на месте снесённого ветхого детсада открыли спортплощадку

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Заброшенное здание детского сада, находившееся в аварийном состоянии, снесли на Спортивной улице в микрорайоне Ногинск-9 села Стромынь Богородского городского округа, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Двухэтажное кирпичное здание детского сада общей площадью около 1,6 тыс. квадратных метров долго не использовалось по назначению и пришло в негодность. Там повредилась кровля и несущие конструкции. Жители близлежащих домов написали заявку в «Добродел» о сносе ставшего опасным ветхого здания и благоустройстве занимаемой им территории», — говорится в сообщении.Здание снесли в начале лета текущего года. Участок, который занимал детский сад, очистили от строительного мусора, провели там благоустройство и оборудовали площадку для занятий спортом. Там есть турники, столы для настольного тенниса и зона для игры в хоккей зимой и в баскетбол и футбол летом.
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