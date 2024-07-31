В Подольске завершили второй этап благоустройства «Дубровицкого леса»

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО
В городском округе Подольск завершилось масштабное благоустройство «Дубровицкого леса». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«Мы завершили второй этап благоустройства лесопарка. Территория пользуется большой популярностью у жителей. Благодаря региональной программе «Парки в лесу» лесопарк стал более комфортным, безопасным и доступным для отдыха, независимо от времени года. Во время первого этапа мы оборудовали маршруты для катания на лыжах, велосипеде и пеших прогулок», – рассказал глава министерства Михаил Хайкин.Территория открыта для посещения, там действуют пункт проката, кафе, спортивная школа, лыжная и лыжероллерная трассы. Также в лесопарке появилась площадка для воркаута и автостоянка.
В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» завершился второй этап благоустройства «Дубровицкого леса». Слева от спортивных трасс обустроили дорожки со специальным покрытием, протяженностью 2,3 км. Для любителей красивых пейзажей появилась смотровая площадка.
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Лора Луганская