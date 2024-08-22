Готовность дорог на участках для многодетных семей в Дубне достигла 50%

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Надёжные дороги строят на «поле для многодетных» в Дубне, так называют территорию, где находятся земельные участки, которые получили 383 многодетные семьи. В настоящее время готовность дорог составляет 50%, завершить работы планируется к середине сентября, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Позади шесть лет ожидания. Через месяц по четырём улицам — Васильковой, Цветочной, Ромашковой и Земляничной — и трем переулкам можно будет ездить на автомобиле», — говорится в сообщении.На первом этапе планируется проложить более трёх километров дорог.
«Наш глава города оказал содействие и выделил средства, на которые на нашем поле уже в этом году должны построить треть всех дорог», — сказал председатель Дубненского объединения многодетных «Аист» Павел Грек.Подрядчик регулярно встречается с местными жителями, чтобы обсудить текущие задачи, а также те, которые появились в ходе работ.
«Мы договорились проводить такие встречи: с участием администрации — раз в три недели, а с подрядчиком на постоянном контакте», — пояснил замглавы округа Дубна Алексей Степаненко.Дороги строят с песчаным основанием и покрытием из щебня, параллельно создаётся дренажная система, чтобы избежать заболоченности. Как отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров, созданную таким образом дорожную сеть в дальнейшем можно будет использовать для обустройства асфальтовых дорог.
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