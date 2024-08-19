В Дубне благоустраивают территории у обновлённых тротуаров

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Территории рядом с отремонтированными тротуарами благоустраивают в Дубне, подрядчик обустраивает газоны и прилегающие пешеходные дорожки, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Продолжаем приводить город в порядок. На этой неделе планируется асфальтирование дороги на улице Калинина», — написал в своём Telegram-канале глава Дубны Максим Тихомиров.В администрации напомнили, что в план по ремонту тротуаров в этом году вошли участки на улицах Приборостроителей, Энтузиастов, Жолио-Кюри, Мичурина, Академика Балдина, Центральной и на территории у Ил-2. Большая часть работ уже выполнена. Кроме того, построен новый тротуар на Промышленной улице.
Отмечается, что на Центральной улице в Дубна реализуется масштабный проект по благоустройству. Работы ведутся с опережением графика.
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