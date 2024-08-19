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В Дубне благоустраивают территории у обновлённых тротуаров

19 августа 2024, 17:57
Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Территории рядом с отремонтированными тротуарами благоустраивают в Дубне, подрядчик обустраивает газоны и прилегающие пешеходные дорожки, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Продолжаем приводить город в порядок. На этой неделе планируется асфальтирование дороги на улице Калинина», — написал в своём Telegram-канале глава Дубны Максим Тихомиров.
В администрации напомнили, что в план по ремонту тротуаров в этом году вошли участки на улицах Приборостроителей, Энтузиастов, Жолио-Кюри, Мичурина, Академика Балдина, Центральной и на территории у Ил-2. Большая часть работ уже выполнена. Кроме того, построен новый тротуар на Промышленной улице.



Отмечается, что на Центральной улице в Дубна реализуется масштабный проект по благоустройству. Работы ведутся с опережением графика.

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#благоустройство
#максим тихомиров
#тротуары
Из Дубны за день отправили 500 кг помощи жителям Курской области
19 августа 2024, 18:32

Фото: пресс-службе администрации г. о. Дубна

В Дубне собирают гуманитарную помощь для жителей Курской области. Она поступает от частных лиц, предприятий и организаций города, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. Всё, что принесли горожане, отправляют в областной распределительный центр.
«Хочу поблагодарить всех за участие в сборе гуманитарной помощи в нашем наукограде. Для нас и для всех это очень важно. Отдельно хочу сказать спасибо нашим фармацевтическим компаниям. Они передали огромную партию медикаментов, и мы их отвезли», – отметил глава Дубны Максим Тихомиров.
Сбор гуманитарной помощи открыт в помещении молодёжного центра «Инициатива». Там работают «Волонтёры Подмосковья» и активисты МГЕР. В итоге только в понедельник от дубненцев курянам отправили более 30 коробок с продуктами и средствами личной гигиены – всего порядка 500 кг грузов.

Сейчас сбор продолжается. Необходимы также новое постельное бельё, обувь, одежда, памперсы для детей, моющие средства, канцелярия и мелкая бытовая техника.

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В Дубне благоустраивают территории у обновлённых тротуаров
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России грозит дефицит таксистов
«Известия»: с сентября российским регионам грозит дефицит таксистов
19 августа 2024, 18:28

Фото: iStock/Yury Karamanenko

75% российских таксистов не оформили необходимые документы для работы с сентября текущего года. Об этом говорится в письме Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» к главе кабмина Михаилу Мишустину, передают «Известия».
К 1 сентября 2024 года водителям необходимо оформить обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами. Однако для этого они должны получить разрешение на работу в такси, пишут «Известия».

Без них водители будут считаться нелегальными работниками. Отмечается, что четверть водителей, которые имеют необходимо разрешение, приходится, в основном, на Москву. Примечательно, что «Цифровой мир» обратился с просьбой к правительству отложить дату вступления новых требований в силу.

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#такси
#страхование
#водители
#мир
#правительство
#закон
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В Подмосковье к ноябрю обновят все запланированные на 2024 год энергообъекты
19 августа 2024, 18:19

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Мособлэнерго и «Россети Московский регион» модернизируют в Подмосковье все запланированные на этот год объекты электроснабжения к ноябрю. Об этом стало известно на совещании губернатора Андрея Воробьёва с членами правительства Московской области, главами городских округов и руководителями энергосетевых компаний.
Повышение надёжности электроснабжения – один из главных вопросов при подготовке к осенне-зимнему сезону. От бесперебойного электроснабжения зависят работа котельных и комфортное проживание жителей частных домов, где дома нередко отапливают с помощью электричества.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Нужно уделить особое внимание модернизации и трансформации электроснабжения. Энергопотребление в Подмосковье заметно растёт и уже бьёт все рекорды. В этой связи вместе с Москвой и федеральным Минэнерго принят план по усилению питающих центров и модернизации распределяющих сетей. Большую работу у нас ведут Мособлэнерго и «Россети Московский регион», – сказал Воробьёв.
В Московской области самый большой в России электросетевой комплекс. В регионе работают более 500 подстанций напряжением 35 кВ и выше, около 48 тыс. трансформаторных подстанций, свыше 150 тыс. км линий электропередачи. Крупнейшие электросетевые компании, действующие в Подмосковье – «Россети Московский регион», которая обслуживает 58% области, и «Мособлэнерго» – 31%.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Одна из главных проблем, с которой мы столкнулись в последние годы, – аварийная перегрузка ЛЭП 35 кВ и 110 кВ. Многие уезжают за город, проводят там большое количество времени, используют для отопления электричество. И сети, которые создавались в 40-60-х годах, такой нагрузки уже не выдерживают. Аналогичная ситуация – по сетям 6-35 кВ, где низкие уровни напряжения. Кроме того, пропускная способность головных участков фидеров ограничена нормативами советских лет», – рассказал вице-губернатор – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.
При этом он отметил, что сейчас проблема снята. Теперь компания «Россети Московский регион» и Мособлэнерго выполняют всё проектирование без коэффициента одновременного подключения потребителей, а исходя из объективной ситуации.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В этом году в Подмосковье уже заменили свыше 8 тыс. опор, около 800 км проводов, отремонтировали более 1,7 тыс. трансформаторных подстанций, расчистили около 4 тыс. га просек. Ремонтная и инвестиционная программа «Россетей Московский регион» и Мособлэнерго значительно увеличены по сравнению с первоначальными планами.
«Что касается инвестиционной программы, то все работы мы должны выполнить в намеченные сроки – до начала отопительного сезона. На отдельном контроле – три городских округа: Чехов, Раменский и Солнечногорск», – сообщил гендиректор ПАО «Россети Московский регион» Пётр Синютин.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Он добавил, что в этом году принята беспрецедентная программа по части ремонта.
«Мы уже заменили 5,5 тыс. опор, 650 км провода, 1,4 тыс. трансформаторных подстанций, расчистили почти 4 тыс. га просек, что является очень важной составляющей в обеспечении безаварийности. Значительная часть работы – замена трансформаторов, в первую очередь сети 110 кВ. На сегодня мы уже заменили на 23 таких объектах, ещё столько же – до конца года», – добавил Синютин.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Все ремонтные и инвестиционные программы по обеспечению надежности электроснабжения в Подмосковье планируют завершить до конца октября. Отдельное внимание – микрорайону Климовск в Подольске.
«Реализуем в Климовске мероприятия как инвестиционной программы, так и программы капремонта. Всего у нас 81 объект. По инвестпрограмме в этом году планируем провести работы на 29 из них. Проложим 44 км кабельных линий, осуществим девять мероприятий по реконструкции трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, а также четыре мероприятия по строительству ТП», – поделился планами гендиректор АО «Мособлэнерго» Владимир Бойко.
Он добавил, что программа капремонта охватывает более 50 объектов. Все работы рассчитывают завершить с опережением графика – до 15 октября.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На совещании обсудили и подготовку теплоснабжения к осенне-зимнему сезону. В этом году запланировано отремонтировать 181 км сетей, 38 котельных и три ЦТП.
«Необходимо крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов. В этом году мы принимаем МКД более строго. Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения нуждаются в особом внимании», - подчеркнул Воробьёв.
Долгосрочная программа на 2024-2029 годы предусматривает 545 мероприятий. 259 будет реализовано уже в 2024 году. В порядок приведут почти 200 км сетей, 147 котельных и центральных тепловых пунктов.

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Синоптик Ильин раскрыл, сколько продержится тёплая погода в Москве
Синоптик Ильин спрогнозировал тёплую погоду до конца недели
19 августа 2024, 18:01

Фото: iStock/luckat

Синоптик Александр Ильин заявил, что тёплая погода в Москве сохранится на протяжении всей этой недели.
Так, по его словам, завтра жара сохранится, но пройдут кратковременные дожди с грозами, которые прекратятся уже в следующие два дня.

«В пятницу в столицу придёт холодный атмосферный фронт. Будет преобладать облачная погода с небольшими дождями. Температура в дневные часы ожидается на отметке 20-22°C. Ветер сменится на северо-западный, но останется плотным, его сила составит 5-8 м/с», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» специалист.

А синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра заявили также и возвращении жары в Кузбасс. Как передаёт «Сiбдепо», в регионе ожидается уже завтра днём 24-29°C тепла. При этом в некоторых районах могут быть кратковременные дожди и грозы.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» рассказывал, какая погода ждёт жителей Москвы и Подмосковья на этой неделе.

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#температура
#ветер
#дожди
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«Вредная история»: Врач развеяла миф о пользе чая с лимоном и назвала альтернативу
Диетолог Дианова: варенье из лимона — абсолютно вредная история
19 августа 2024, 17:50

Фото: iStock/NoirChocolate

Лимон — продукт, который пользуется особенным спросом у россиян во время межсезонья. Его добавляют в чай, из него делают варенье, руководствуясь рекомендациями врачей о том, что это спасет от простудных заболеваний. Но в каком виде лучше употреблять лимон, чтобы он был максимально полезен?
Исполнительный директор автономной некоммерческой организации Национальный исследовательский центр «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог первой категории, гепатолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» развеяла мифы о пользе варенья и чая с лимоном.
«Варенье с лимоном — однозначно нет, потому что оно готовится с сахаром, и витамин С разрушается. Остаются просто клетчатка и какая-то структура, переполненная сахаром. Делают варенье, добавляют орехи и думают, что это что-то даст, но это абсолютно вредная история. А насчет чая… Лимон, попадая в горячий чай, мгновенно разрушает в себе витамин С, также это происходит, когда мы нарезаем много лимона, и он начинает контактировать с воздухом. Лучше не сразу много резать, а подрезать постепенно. А чай с лимоном — это всего лишь вкусовая привычка», — сообщила эксперт.

Она назвала один из лучших способов применения лимона — напиток из свежего плода с добавлением различных трав.
«Вода с лимоном — это чудесная история. Если туда добавлять ярко выраженные травы: базилик, тархун, мяту — это улучшает вкусовые ощущения. Главное, чтобы там не было сахара. Им мы все портим», — отметила гастроэнтеролог.

По ее мнению, заморозка является самым благоприятным методом консервации, однако здесь тоже имеются свои нюансы.
«Я бы советовала очень маленькими порциями замораживать, потому что с каждой повторной заморозки и разморозки полезных веществ становится меньше и меньше», — объяснила диетолог.

Она также поделилась своими рецептами использования замороженного лимона.
«Можно сделать смузи с замороженными ягодами. Я кладу лимонов от 30 до 50 грамм на один банан. Получится кисло-сладкий густой смузи, который станет частью правильной тарелки. К нему можно добавить 50-100 грамм пятипроцентного творога и, например, один-два блинчика. Если заморозить лимон не маленькими порциями, а килограммами, то исключительно для домашней пастилы, но она делается вперемешку с яблочным пюре», — рассказала Нурия Дианова.

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Стартовал приём заявок на конкурс сельских проектов «Моя земля — Россия»
19 августа 2024, 17:02

Фото: iStock/undefined undefined

Конкурс проектов по сельской тематике «Моя земля — России» проводит министерство сельского хозяйства РФ, заявки принимаются до 30 сентября, сообщает пресс-служба Минсельхохпрода Московской области.
«К участию принимаются проекты СМИ и интернет-блогеров, создающие позитивный образ сельских территорий, посвящённые работе на селе и агротуризму, а также сохранению традиций и семейных ценностей», — говорится в сообщении.
Для юридических лиц открыты следующие номинации: «Национальный колорит», «Спорт для всех», а также номинации, приуроченные к Году семьи — «Семейный сельский туризм», «Семейный бизнес за городом» и «Семейные династии». Индивидуальные авторы могут участвовать в конкурсных номинациях: «Блогосфера», «Моё дело» и «Территория жизни».

Подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайте проекта, там же ведётся приём заявок.

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Стало известно о спорах ученых о расположении библейской горы Фавор
19 августа 2024, 16:50

Фото: istockphoto / Wirestock

В понедельник, 19 августа, православные отмечают Преображение Господне. В этот день христиане вспоминают о таинственном преображении Иисуса Христа на горе Фавор, расположенной недалеко от Иерусалима, сообщили в Life.ru.
Согласно преданию, во время молитвы на вершине горы лицо Иисуса озарилось светом, а одежда стала белой, как снег.

«С древних времён считается, что именно гора Фавор является местом этого события. Однако современные учёные полагают, что это не так. Они утверждают, что во времена Иисуса Христа на горе находился военный гарнизон, и она не могла быть уединённым местом, как описано в Евангелии. Кроме того, высота Фавора — всего 575 метров, что не соответствует представлению о «вознесении на гору», — говорится в ведомства.

Археологи считают, что преображение произошло в другом месте — в районе горного массива Хермон, который является самой высокой точкой Израиля. Также есть предположение, что это могла быть гора Мерон, которая находится в Галилее и также является одной из самых высоких в регионе.

В то же время в Иерусалиме продолжаются дискуссии о Сионской горнице, где, по преданию, проходила Тайная вечеря. Если эта горница будет обнаружена, это может помочь разгадать ещё одну загадку — найти святой Грааль, чашу, из которой вкушал Иисус Христос и из которой причащались апостолы.

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#одежда
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Из девяти приграничных районов Курской области отселили более 121 тыс. человек
19 августа 2024, 16:27

Фото: iStock/Chalabala

В МЧС России сообщили, что с начала проведения эвакуации в Курской области были отселены более 121 тыс. жителей региона. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
В настоящее время в 23 регионах работают 120 пунктов временного размещения, где находятся порядка 3 тысяч человек, в том числе более 1 200 детей. Отмечается, что еще 390 пунктов готовы к размещению более 19 тысяч человек.

За последние сутки регион покинули более 650 человек, добавили в МЧС России. Также семь автоколонн доставили в Курскую область более 250 тонн гуманитарной помощи.

Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. ВС РФ продолжают отбрасывать вражеские группировки с территории российского региона.

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#курская область
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В «Сколково» состоится международный женский бизнес-форум
19 августа 2024, 16:25

Фото: iStock/insta_photos

Международное бизнес-мероприятие Skolkovo women's forum 2024 состоится на территории технопарка «Сколково» 6 сентября, в его работе примут участие более полутора тысяч человек из 47 регионов России и 25 стран, сообщает пресс-служба форума.
«В ходе форума планируется обсудить тринадцать различных тем, в числе которых непрерывное образование взрослых и детей, социальные инициативы бизнеса, инвестирование в проекты, нацеленные на укрепление технологического суверенитета России, новые задачи креативных индустрий, культурное наследие, а также мода и дизайн как отражение потребностей общества», — говорится в сообщении.
В рамках форума состоится технологический показ «Модные инновации» с участием кибермоделей, демонстрация документального фильма «Железные леди» и пр.

Подробная информация о предстоящем мероприятии размещена на сайте форума.

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