В Дубне проинспектировали 146 многоэтажек перед началом отопительного сезона

Фото: пресс-служба администрации Дубны
В подмосковной Дубне продолжаются проверки многоэтажек перед началом отопительного сезона. На данный момент проинспектированы 136 домов из 430 и практически в каждом из них нашли нарушения, сообщил глава г.о. Дубна Максим Тихомиров.
«В подвалах домов осуществляется осмотр теплового узла, тепловых сетей, труб ГВС и ХВС, а также канализации. Инспекторы Минчистоты проведут осмотр всех 430 домов до начала отопительного периода. На данный момент проверены почти 146 домов и почти во всех из них обнаруживаются нарушения по содержанию инженерных систем», — написал градоначальник в своем Телеграм-канале.Чаще всего инспекторы Минчистоты выявляют заваленные хламом подвалы, трубы без изоляции, перекрытые воздушные продухи в подвалах, мелкие свищи на трубах и негерметично закрытые запорные арматуры. Управляющие компании, отвечающие за многоэтажки с нарушениями, получили задачи по их устранению.
Более серьезные дефекты, которые требуют замены или вовсе капитального ремонта, записывают в специальный акт. На его основании в следующем весенне-летнем периоде будут проводить долгосрочные работы.
По данным на сегодняшний день, управляющие компании в силах провести текущий ремонт.
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