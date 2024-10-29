Готовность Дворца культуры в Ступино составляет 87%

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино
Глава городского округа Ступино города и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских проверил ход капитального ремонта Дворца культуры. Готовность объекта составляет 87%. На строительной площадке работают более 80 рабочих и две единицы техники, используются высококачественные современные материалы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Специалисты занимаются внутренней отделкой, укладывают напольные покрытия. Художники-декораторы восстанавливают роспись стен, потолков, лепнину и колонны.
Кроме того, планируется отремонтировать центральное и гардеробное фойе, двусветный и выставочный залы, концертный зал Ступинской филармонии и другие помещения левого крыла. Особое внимание уделяется хореографическому залу. Также проводится ремонт детской библиотеки Дворца, у которой будет отдельный вход.
Читайте также:
В Новой Москве по программе реновации расселили почти 90 домов
В Москве увеличилось число продаваемых без отделки квартир
В Балашихе снесли ветхий деревянный дом начала ХХ
Кроме того, планируется отремонтировать центральное и гардеробное фойе, двусветный и выставочный залы, концертный зал Ступинской филармонии и другие помещения левого крыла. Особое внимание уделяется хореографическому залу. Также проводится ремонт детской библиотеки Дворца, у которой будет отдельный вход.
Новым элементом архитектурного облика станет контурная подсветка здания, которая будет работать в двух режимах — праздничном и повседневном, и будет автоматической. Также была смонтирована современная крытая сцена перед Дворцом культуры, что позволит комфортно проводить мероприятия, например, зажигать огни на новогодней ёлке.«К новогодним праздникам любимое место горожан и гостей города предстанет перед ступинцами полностью обновленным. Завершаем работы по благоустройству прилегающей территории. Рабочие уложили новую плитку, разбили газоны, обустроили парковку, установили малые архитектурные формы, лавочки и урны, заменили светильники», — отметил Мужальских
Читайте также:
В Новой Москве по программе реновации расселили почти 90 домов
В Москве увеличилось число продаваемых без отделки квартир
В Балашихе снесли ветхий деревянный дом начала ХХ
Дайана Хусинова