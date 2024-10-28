В Балашихе снесли ветхий деревянный дом начала ХХ

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
В Балашихе ликвидировали ветхое здание расселённого жилого дома. Дом № 7 находился на улице Зелёной, сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры Московской области.
«Площадь двухэтажного деревянного дома 1912 года постройки составляла порядка 460 кв. м. Со временем снизились прочность и надёжность строительных конструкций. Было проведено расселение 15 жилых помещений. После этого строение пустовало. Затем дом включили в перечень объектов для ликвидации и провели демонтаж», – рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.Участок освобождён от постройки и расчищен от строительного мусора.
По данным ведомства, всего на территории городского округа Балашиха выявлено 366 объектов незавершённого строительства. На сегодня снесено, достроено и приведено в соответствие 210, то есть 57% от общего количества.
Читайте также:
На месте пустыря в Мытищах открыли детский сквер
Под Волоколамском ликвидировали аварийное здание бывшей школы
В посёлке Фосфоритный снесли аварийный дом 1960-х годов постройки
Лора Луганская