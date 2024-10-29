В Новой Москве по программе реновации расселили почти 90 домов

Заместитель мэра Москвы по транспорту и промышленности Максим Ликсутов сообщил о добавлении станции «Потапово» на Сокольнической линии и первого участка Троицкой линии в схему Московского метрополитена. Об этом проинформировало Агентство городских новостей «Москва».