В Новой Москве по программе реновации расселили почти 90 домов

Фото: iStock/Denis Mamin
В Троицком и Новомосковском административных округах столицы завершилось расселение 89 домов в рамках программы реновации. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
По словам руководителя департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, жители 26 пятиэтажек в Щербинке уже переехали в новые квартиры. Во Внукове было расселено 18 зданий, а в Коммунарке — 17. Более семи тысяч жителей этих домов отпраздновали новоселье в современных жилых комплексах.
Всего в рамках программы реновации в округах планируется расселить 268 домов, что позволит более 24 000 человек получить современные квартиры с улучшенной отделкой. На данный момент жители 129 старых пятиэтажек уже начали процесс переселения. Более 9,3 тысячи москвичей заключили договоры на новые квартиры с городом.
Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года и охватывает 5 176 домов, где проживает около 1 000 000 человек.
Ранее стало известно, что на северо-востоке Москвы дольщики проблемного ЖК начали получать ключи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Станция «Потапово» и Троицкая линия появились на обновленной схеме метро
В Москве увеличилось число продаваемых без отделки квартир
Шесть поликлиник открылись в разных районах Москвы
Всего в рамках программы реновации в округах планируется расселить 268 домов, что позволит более 24 000 человек получить современные квартиры с улучшенной отделкой. На данный момент жители 129 старых пятиэтажек уже начали процесс переселения. Более 9,3 тысячи москвичей заключили договоры на новые квартиры с городом.
Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года и охватывает 5 176 домов, где проживает около 1 000 000 человек.
Ранее стало известно, что на северо-востоке Москвы дольщики проблемного ЖК начали получать ключи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Станция «Потапово» и Троицкая линия появились на обновленной схеме метро
В Москве увеличилось число продаваемых без отделки квартир
Шесть поликлиник открылись в разных районах Москвы
Дарья Осипова