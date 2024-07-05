Готовность капремонта Алабинской школы в Калининце достигла 60%

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Капитальный ремонт здания Алабинской школы ведётся в посёлке Калининец Наро-Фоминского городского округа, в настоящее время работы выполнены на 60%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас в здании общей площадью около 9 тысяч квадратных метров рабочие монтируют электроснабжение и слаботочные системы, а также систему водоснабжения, ведутся кровельные и фасадные работы, укладка плитки на полы и стены и благоустройство пришкольной территории», — говорится в сообщении.В работах заняты более 90 человек, используется три единицы техники. В программе капремонта, помимо обновления внешнего и внутреннего облика и систем здания, установка нового оборудования и мебели.
Завершить капитальный ремонт должны до 1 сентября текущего года.
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