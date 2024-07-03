В Подмосковье с 2014 года провели капремонт 17,5 тысяч многоквартирных домов

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Депутаты совместно с представителями профильных министерств, Фонда капремонта, органов МСУ, управляющих организаций обсудили реализацию региональной программы капремонта общего имущества МКД.
За 10 лет реализации в Московской области программы капремонта многоквартирных домов отремонтировано около 17,5 тысяч МКД, то есть 39%. Комфорт проживания повысился для 2,5 млн. жителей. Такие данные привели в Балашихе на выездном заседании комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетики и жилищно-коммунальному хозяйству.
Перед заседанием участники проконтролировали ход капремонта фасада многоквартирного дома в мкр. Заря на ул. Садовой. Как рассказал председатель комитета Игорь Коханый, работы там проводят по краткосрочному плану реализации программы на 2023-2025 годы. Завершить их планируют до конца июля.
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Перед заседанием участники проконтролировали ход капремонта фасада многоквартирного дома в мкр. Заря на ул. Садовой. Как рассказал председатель комитета Игорь Коханый, работы там проводят по краткосрочному плану реализации программы на 2023-2025 годы. Завершить их планируют до конца июля.
«Это самый масштабный план за всю историю региональной программы капитального ремонта МКД. Всего на территории Московской области находятся 57 тыс. МКД, в региональную программу входят более 44 тыс. В областной программе – все дома кроме тех, в которых менее пяти квартир, а также признанные в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу», – рассказал Коханый.Объём финансирования краткосрочного плана 2023-2025 годов составит 87,5 млрд. рублей. В план включено более 6,5 тысяч многоквартирных домов.
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Лора Луганская