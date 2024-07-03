В Подмосковье с 2014 года провели капремонт 17,5 тысяч многоквартирных домов

Курортный сбор





Вычет за сдачу ГТО





Для IT-организаций





НДС для плательщиков УСН





Акцизы на лекарства





Изменения в шкале НДФЛ: Кто будет платить больше налогов с 1 января 2025 года

Поддержка россиян

Прогрессивная ставка

Курортный сбор в России станет туристическим налогом. В период с 2024 по 2029 годы его ставка будет расти с 1% от стоимости проживания в отеле, однако она не будет превышать 5%. Муниципалитеты будут наделены правом вводить туристический налог самостоятельно.Налоговый вычет за сдачу норм ГТО будет увеличен до 2340 рублей в год. Таким образом, россияне смогут получить до 18 тысяч рублей вычета за сдачу нормативов.Пониженная налоговая ставка на прибыль в 5% будет установлена для IT-организаций до 2030 года. Также будет установлена льгота по налогам при использовании в работе отечественного программного обеспечения.Тех, кто платит налоги по упрощённой системе и имеет доходы менее 60 миллионов рублей за отчетный период (12 месяцев), освободят от уплаты НДС. Освобождение от НДС теперь происходит автоматически без необходимости уведомления налогового органа.Поправки также предусматривают введение определенных мер, направленных на недопущение роста цен на лекарственные товары. Коме того, нововведения усовершенствуют порядок уплаты акциза на фармсубстанцию спирта.Предполагается, что изменения НДФЛ затронут около двух млн россиян. Для подавляющего большинства налог останется прежним. Кроме того, многодетные семьи, доход которых ниже 1,5 прожиточных минимумов, будут наделены правом получать так называемый кэшбек. Система будет работать по схеме: в течение года семья платит в казну государства 13% от дохода, а после получает возврат в размере 7%, пояснили в пресс-службе Минфина РФ.Льготами будут наделены родители с месячным доходом до 53 тыс. руб., если оба работают, и не более 106 тыс. руб., если работает только один. Также льготы распространяются на участников спецоперации на территории Украины.Налоговая ставка возрастает для тех. Кто получает доход от 2,4 млн до 5 млн рублей. Такие граждане будут обязаны делать налоговые отчисления в размере 15%. Ставка при доходе свыше 50 млн рублей составит 22%.





Госпошлина возрастет









Силуанов прокомментировал поправки в Налоговый кодекс