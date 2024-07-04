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Готовность капремонта стадиона «Чайка» в Королёве превысила 75%

04 июля 2024, 10:33
Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

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Капитальный ремонт стадиона «Чайка» ведётся в микрорайоне Юбилейный городского округа Королёв, в настоящее время работы выполнены более чем на 75 процентов, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Сейчас на объекте ведутся электромонтажные, фасадные и отделочные работы, монтаж слаботочных сетей, устройство инженерных сетей и благоустройство территории», — говорится в сообщении.
Стадион «Чайка» был построен в 1957 году. Он вмещает 1524 человека. После капитального ремонта спортивный объект будет соответствовать всем современным требованиям. Там будут раздевалки, душевые, туалеты, медицинский пункт, радиоузел, конференц-зал с демонстрационной аппаратурой и электротабло.



У стадиона обустроят стоянку для автомобилей.

Капремонт планируется закончить в третьем квартале текущего года.

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#стадион
#капремонт
#королёв
#капитальный ремонт
#министерство строительного комплекса мо
Убийца общественника Еговцева Дмитрий Матвеев попросился на СВО
04 июля 2024, 10:46

Фото: istockphoto/Pict Rider

Дмитрий Матвеев, зарезавший в Подмосковье заместителя председателя общественного движения «Зов народа», обратился к следователям с просьбой направить его в зону спецоперации. Сейчас он находится в следственном изоляторе.
Матвеев рассказал, что у него есть высшее медицинское образование, он закончил Медицинский университет имени Сеченова, передаёт телеграм-канал SHOT. Поэтому он попросил отправить его в зону боевых действий в качестве санитара или военного врача. По словам арестанта, он некоторое время работал в российском представительстве крупной зарубежной фармацевтической компании.

Дмитрий Матвеев убил общественника Антона Еговцева в подъезде его дома в подмосковной Лобне. Он несколько раз ударил жертву ножом и молотком. До этого убийца несколько месяцев преследовал супругу Антона, уговаривая её бросить мужа и уйти к нему.

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#университет
#образование
#дмитрий матвеев
#компании
#дома
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Команда Подмосковья завоевала 95 медалей на чемпионате «Профессионалы»
04 июля 2024, 10:11

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Уже 95 медалей завевали на всероссийском чемпионате «Профессионалы» представители Московской области, из 28 медалей — высшего достоинства, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.
«В настоящее время на счету подмосковной команды 95 медалей, из них 28 — золотые. Всего в чемпионате принимают участие более 360 конкурсантов из Московской области. Поздравляем лауреатов и их наставников. И желаем удачи тем, у кого конкурсные испытания ещё впереди», — сказали в министерстве.
Золотые медали представители Московской области получили в компетенциях «кинология», «турагентская деятельность», «монтаж и укладка газового оборудования», «укладка напольных покрытий», «монтаж и эксплуатация газового оборудования» и в ряде других категорий.

Отмечается, что та часть соревнований, которая проводилась на подмосковных площадках, уже завершена. Чемпионат продолжается на базе техникумов и колледжей Москвы, Татарстана и Санкт-Петербурга.

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#медали
#образование
#минобразования мо
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В Подмосковье упростили оформление выплаты на школьника
04 июля 2024, 09:54

Фото: iStock/Paperkites

К онлайн-услуге по оформлению выплаты на обучающегося на подмосковном госпортале подключили функцию автозаполнения данных, теперь многодетным родителям не придётся самостоятельно вносить информацию о детях, на которых положена выплата, сообщает пресс-служба Мингосупраовления Московской области.
«Подключённый к услуге «умный» сервис при заполнении заявки проверяет информацию обо всех детях заявителя и отображает тех, кому положена, но ещё не назначена выплата. Родителю нужно будет просто выбрать, на кого её оформить, и отправить заявление», — пояснила глава регионального министерства Надежда Куртяник.
В министерстве напомнили, что выплата положена детям из многодетных семей на покупку одежды для учёбы в школе.

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#надежда куртяник
#дети
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В Котельниках ликвидировали пять нелегальных торговых точек
04 июля 2024, 09:26

Фото: пресс-служба администрации г.о. КОтельники

Пять самовольно возведённых торговых павильонов ликвидировали на территории городского округа Котельники, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Павильоны-самострои были выявлены в ходе совместного рейда полиции, сотрудников Главного управления региональной безопасности (ГУРБ) и администрации округа. В павильонах продавали продукты питания, торговля велась без необходимых разрешительных документов», — говорится в сообщении.
По итогам рейда хозяин торговых точек получил от окружной администрации предписание снести нелегальные постройки. Он не стал дожидаться судебного разбирательства и 28 июня приступил к ликвидации объектов.

Отмечается, что всего с начала текущего года на территории округа было ликвидировано 40 нелегальных торговых точек. Борьба с незаконной торговлей в Котельниках продолжается.

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#котельники
#снос
#торговля
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У артистки Светланы Светличной заподозрили онкологию
Mash: у Светланы Светличной нашли болезненное новообразование
04 июля 2024, 09:01

Фото: РИА Новости/Сергей Кузнецов

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная может страдать онкологией. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По информации портала, у актрисы нашли болезненное новообразование под нижней челюстью.

Как стало известно, на боли в левом ухе актриса жалуется на протяжении месяца. В настоящее время она проходит обследование. Медики не исключают, что Светличной может понадобиться хирургическое вмешательство.

В марте текущего года Светлана Светличная пережила инфаркт. В тяжёлом состоянии она была доставлена в НИИ имени Склифосовского. Вскоре ее состояние стабилизировалось и дальнейшее лечение 84-летняя артистка проходила амбулаторно.

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#актриса
#пневмония
#медики
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В Подмосковье решили вопрос о создании мемориала в память о жертвах теракта
Воробьев: срок создания мемориала у «Крокуса» зависит от реставрации здания
04 июля 2024, 06:27

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Вопрос о создании мемориала в память о жертвах теракта в «Крокус сити холле» решен, сроки его появления зависят от процесса восстановления сгоревшего здания. Об этом пишет РИА Новости.
«Это связано с восстановлением разрушенной части здания, которая пострадала от пожара», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он добавил, что власти региона находятся в контакте с пострадавшими семьями и собственником по вопросу создания мемориала.

Напомним, 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал в подмосковном Красногорске, в упор расстреляла толпу людей, а затем подожгла «Крокус». Исполнители теракта были успешно задержаны. Погибли 145 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявлял, что часть сгоревшего концертного зала «Крокус Сити холл» в Красногорске, возможно, после восстановления передадут под выставочные площади здания. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#губернатор
#человек
#крокус сити холл
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Минпромторг добавил Lada Largus и XCite X-Cross 7 в список авто для госслужащих
04 июля 2024, 04:55

Фото: iStock/Apriori1

Минпромторг РФ добавил в список авто для госслужащих Lada Largus, XCite X-Cross 7, а также «Газель» и «Соболь». Об этом говорится в сообщении министерства.
Сейчас список рекомендованных для использования в служебных целях авто состоит из более 40 моделей 14 брендов. Среди отечественных числятся: Lada, «Москвич», УАЗ, «Соллерс», Evolute, «Амберавто», Aurus, ГАЗ, а среди иностранных: Haval, Kaiyi, BAIC, SWM и Citroen.

Поручение о приоритетном использовании государственными и муниципальными служащими автомобилей отечественного производства было дано президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье провели выставку патрульных ретромобилей ко Дню ГАИ. Несколько десятков патрульных автомобилей и мотоциклов представили в Раменском городском округе на выставке, посвящённая 88-летию со Дня образования Госавтоинспекции МВД России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#поручение
#гаи
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В «Роскосмосе» признали, что американцы были на Луне
Борисов: грунт, переданный США советским ученым, оказался именно лунным
04 июля 2024, 03:12

Фото: iStock/Helen_Field

Грунт, переданный США после полета к Луне, оказался именно лунным. Об этом заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов, пишет РИА Новости.
По его словам, Американцы в свое время передали РФ часть лунного грунта.

«По экспертизе нашей Академии наук, лунный грунт оказался именно лунным», — сказал он.

В июле 1969 года астронавты миссии «Аполлон-1» под руководством Нила Армстронга ступили на поверхность Луны. Из воспоминаний Нила Армстронга: «Лунная поверхность в момент прилунения была ярко освещена. Казалось, что это не лунный грунт, а песчаная пустыня в знойный день.

Ранее сообщалось, что посадочный модуль китайского космического зонда «Чанъэ-6» совершил успешную посадку на обратной стороне Луны. Ракета «Чанчжэн-5 Y8» стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в пятницу, 1 июня, в 12:27 по московскому времени. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ракета
#луна
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В Намибии нашли скелет «чудовища» с головой формы сиденья унитаза
Nature: в Намибии нашли остатки древнего хищника с головой формы сидушки унитаза
04 июля 2024, 00:59

Фото: IStock/microgen

Ученые обнаружили на юге Намибии окаменелости давно вымершего огромного болотного хищника, чей череп напоминает форму сиденья унитаза, говорится в исследовании, размещенном в журнале Nature.

«Это новое гигантское четвероногое животное, Gaiasia jennyae, которое обитало в высоких палеоширотах раннего пермского периода (около 280 миллионов лет назад)», — указано в материале.

Исследования ученых показали, что существо чаще всего обитало в болотистых местностях, достигало в длину более 2,5 метров. Специальная форма черепа и устройство челюстей позволяли этому животному быть высшим хищником в своем ареале. Ученые объясняют, что наличие столь крупного охотника говорит о развитой экосистеме, уже существующей в Намибии в столь древний период.

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