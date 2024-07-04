Готовность капремонта стадиона «Чайка» в Королёве превысила 75%

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Капитальный ремонт стадиона «Чайка» ведётся в микрорайоне Юбилейный городского округа Королёв, в настоящее время работы выполнены более чем на 75 процентов, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Сейчас на объекте ведутся электромонтажные, фасадные и отделочные работы, монтаж слаботочных сетей, устройство инженерных сетей и благоустройство территории», — говорится в сообщении.Стадион «Чайка» был построен в 1957 году. Он вмещает 1524 человека. После капитального ремонта спортивный объект будет соответствовать всем современным требованиям. Там будут раздевалки, душевые, туалеты, медицинский пункт, радиоузел, конференц-зал с демонстрационной аппаратурой и электротабло.
У стадиона обустроят стоянку для автомобилей.
Капремонт планируется закончить в третьем квартале текущего года.
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