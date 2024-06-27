Готовность капремонта бассейна «Бриз» в Дмитрове достигла 80%

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Здание бассейна «Бриз», построенное в 1988 году, капитально ремонтируют в Дмитрове, в настоящее время строительная готовность объекта достигла 80%, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Сейчас на объекте подключают группы оборудования водоподготовки, проводят электромонтажные работы, облицовывают плиткой поверхности бортов большого бассейна и монтируют софиты. Кроме того, ведутся фасадные работы и устройство входных групп», — говорится в сообщении.В обновлённом здании будет создано место для ожидания, зона ресепшен, кафе, налажена возможность трансляции заплывов для родителей юных пловцов. Планируется также установить новую мебель и оборудование.
Капремонт планируется завершить в сентябре текущего года.
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