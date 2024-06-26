В Одинцовском округе завершается капитальный ремонт школы №2

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
В Звенигороде завершается капитальный ремонт школы №2 имени М.А. Пронина. Об этом сообщила пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.
Рабочие заканчивают монтаж фасадов и отделку помещений. Продолжается благоустройство школьной территории. Ход строительных работ проверил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.
В рамках капитального ремонта на территории школы появится полноценное спортивное ядро с собственным стадионом. Это будет сделано по проекту губернатора Андрея Воробьёва «Открытый стадион», чтобы все желающие могли пользоваться стадионом во внеурочное время.
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«Капитальный ремонт школы No 2 им. Пронина вышел на финишную прямую. Рабочие облицовывают плиткой крыльцо, в пищеблоке монтируют систему вентиляции, а на прилегающей территории продолжают благоустройство. В ходе инспекции поручил проработать вопрос с ливневой канализацией во внутреннем дворе, а также изменить планировку в санузлах. Кроме того, нужно установить защитные коробы на батареях в коридорах здания. В конце июля капитальный ремонт завершится полностью, а 1 сентября ребята, родители и педагоги придут в полностью обновлённую школу», — поделился Андрей Иванов.
В рамках капитального ремонта на территории школы появится полноценное спортивное ядро с собственным стадионом. Это будет сделано по проекту губернатора Андрея Воробьёва «Открытый стадион», чтобы все желающие могли пользоваться стадионом во внеурочное время.
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Мира Полтева