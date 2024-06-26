В Подольске отремонтируют школу, построенную 86 лет назад

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Школу, построенную в Подольске в 1938 году, планируют капитально отремонтировать, подряд на работы выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Согласно условиям контракта, в обязанности подрядчика входит выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, выполнение работ по капитальному ремонту и поставка оборудования, необходимого для функционирования школы», — говорится сообщении.Общая площадь четырёхэтажного здания школы, расположенного по адресу: Февральская улица, дом №30, составляет более 3 тысяч квадратных метров. Ремонт должны завершить в 2025 году.
Начальная цена лота — 304 миллиона 310 тысяч 524 рубля 43 копейки, заявки принимаются до 15 июля.
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