Капремонт школы №4 в Сергиевом Посаде закончат до начала учебного года

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Школу №4 в Сергиевом Посаде капитально ремонтируют, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 65%, завершить все работы должны до 1 сентября текущего года, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Сейчас в здании проводят фасадные работы, монтируют трубы отопления и слаботочные кабельные трассы, устраивают инженерные сети, перегородки, укладывают настенную и напольную плитку», — говорится в сообщении.Согласно программе капремонта, в здании общей площадью свыше 4 тысяч квадратных метров должны обновить систему отопления, водоснабжения и электропроводку, отремонтировать фасад и крышу, провести отделку помещений и установить там новую мебель и всё необходимое оборудование.
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