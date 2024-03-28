Готовность капремонта бассейна «Бриз» в Дмитрове превысила 70%

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Капитальный ремонт бассейна «Бриз», расположенного на Школьной улице в городке Дмитров, ведётся в рамках национального проекта «Демография», в настоящее время работы выполнены более чем на 70 процентов, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Сейчас на объекте ведётся монтаж инженерных сетей, стяжка чаш бассена и устройство входной группы главного входа. В работах задействованы более 40 строителей, используется три единицы спецтехники», — отмечается в сообщении.Бассейн «Бриз» был построен в 1988 году. В 2016 году его закрыли. Обновлённый бассейн будет соответствовать стандарту министерства спорта. Там будут организованы трансляции тренировок для родителей, обустроены ресепшн, зона ожидания и кафе. Прилегающую территорию благоустроят.
Капитальный ремонт должны завершить до конца текущего года.
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Лев Каштанов