В Подмосковье реализуют проект по строительству ЖК «Аникеевский»

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
В Подмосковном Красногорске реализуют проект комплексного развития территории — ЖК «Аникеевский». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
На территории ЖК идут работы на нескольких объектах одновременно.
Стоит отметить, что в 2025 году уже будет открыть детсад на 315 мест.
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«В трех корпусах продолжается устройство фасадов, монтаж светопрозрачных и металлических конструкций, а также устройство внутренних инженерных сетей, систем водоснабжения и водоотведения. В корпусе 22 завершаются работы по устройству монолитных сборных железобетонных конструкций надземной части и идут работы по устройству внутренних инженерных сетей. А в соседнем корпусе проводят устройство монолитных сборных железобетонных конструкций», — поделились в пресс-службе.
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Мира Полтева