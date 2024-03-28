В 2025 году в Подмосковье откроется вегетационный научно-исследовательский корпус

Фото: пресс-служба главного управление государственного стройнадзора Московской области
Вегетационный научно-исследовательский корпус откроют в Пущино в январе следующего года. Об этом сообщила пресс-служба главного управление государственного строительного надзора Московской области.
На сегодняшний день проводятся работы по устройству наружных инженерных сетей.
Кроме этого, на территории центра также будет сделаны складские помещения для приема, хранения и использования исходного сырья.
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«Вегетационный корпус предназначен для проведения комплекса научных исследований: вегетации растений и опытов, разделенных на несколько этапов, сбору научной информации, анализу вегетативных данных в аналитической лаборатории. Также будет запущен процесс изготовления различных питательных растворов на основе минеральных удобрений, полифункциональных препаратов биологического происхождения и универсальных регуляторов роста растений», — объяснили в ведомстве.
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Мира Полтева