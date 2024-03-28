В Ленинском округе завершается строительство детсада на 325 мест

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Детский сад, рассчитанный на 325 воспитанников, возводят на территории жилого комплекса «Южная Битца» в Ленинском городском округе, в настоящее время объект почти готов к сдаче, там завершаются отделочные работы, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Сейчас в здании будущего детского сада №4 общей площадью 4,9 тыс. квадратных метров заканчивают отделку спортивного зала и пищеблока, делают подвесные потолки и наливные полы, укладывают плитку в санузлах, монтируют вентилируемый фасад и устанавливают системы сигнализации и управления», — говорится в сообщении.В детском саду есть спальни и игровые комнаты, спортивный и музыкальный залы, медицинский пункт, столовая и прачечная. На прилегающей территории предусмотрены детские игровые и спортивные площадки, а также теневые навесы.
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Лев Каштанов