Готовность капремонта детсада «Радуга» в Серпухове достигла 50%

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Здание детского сада «Радуга» в посёлке Пролетарский городского округа Серпухов капитально ремонтируют, в настоящее время сделана половина от общего объёма работ, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Сейчас рабочие занимаются кровлей, монтируют инженерные системы, штукатурят стены и укладывают напольную и настенную плитку. На объекте заняты 45 человек», — говорится в сообщении.Согласно принятому плану, в рамках капремонта в здании детского сада должны обновить крышу и фасад, заменить все внутренние перегородки, установить современную противопожарную сигнализацию и подключить объект к областной системе видеонаблюдения «Безопасный регион».
Завершить ремонт планируется до 1 сентября текущего года.
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