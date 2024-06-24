В Апрелевке отремонтируют котельную

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Капитальный ремонт котельной №58 проведут в городе Апрелевка Наро-Фоминского округа, электронные торги за подряд на проведение работ уже стартовали, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет подготовить проектную документацию по объекту, капитально отремонтировать котельную №58, расположенную на улице Дубки в Апрелевке, и поставить необходимое оборудование», — говорится в сообщении.Отмечается, что в котельной надо будет заменить котёл. Капремонт планируется завершить в будущем году.
Начальная цена лота составляет 16 миллионов 415 тысяч 10 рублей, заявки принимаются до 5 июля.
Капремонт будет финансироваться из бюджета Московской области и Наро-Фоминского округа.
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