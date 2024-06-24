В Воскресенске проведут капитальный ремонт детсада

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Здание детского сада «Колосок», расположенного в селе Федино городского округа Воскресенск, планируют капитально отремонтировать, подряд на проведение этих работ выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, капитально отремонтировать здание и поставить всё оборудование, необходимое для нормального функционирования учреждения», — говорится в сообщении.Двухэтажное здание детского сада было построено в 1959 году, его общая площадь составляет более 893 квадратных метров. Капитальный ремонт должен быть завершён в 2025 году.
Начальная стоимость лота — 91 миллион 728 тысяч 250 рублей, заявки принимаются до 9 июля.
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