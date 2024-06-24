Капитальный ремонт школы в селе Братовщина готов на 65%

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Здание средней школы №11 капитально ремонтируют на Огородной улице в селе Братовщина Пушкинского городского округа, в настоящее время строительная готовность объекта достигла 65 процентов, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас на объекте шпаклюют, штукатурят и красят стены, укладывают напольную плитку, кроме того, ведутся кровельные и фасадные работы, идёт устройство инженерных сетей», — уточнили в министерстве.В работах заняты более 60 человек, используется одна единица техники.
В рамках капитального ремонта в здании школы должны привести в порядок крышу и фасад, проложить инженерные коммуникации, провести внутреннюю отделку помещений и установить новую мебель и всё необходимое оборудование для нормального функционирования учебного заведения.
На прилегающей территории будет проведено благоустройство.
Завершить все работы должны к 1 сентября текущего года.
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