Готовность капремонта дома творчества «Созвездие» в Химках достигла 30%

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Дом детского творчества «Созвездие», расположенный на улице Панфилова в Химках, капитально ремонтируют, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 30 процентов, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Сейчас ведётся устройство инженерных систем и входных групп, кровельные работы и установка оконных блоков, а также штукатурка стен. На площадке работают более 25 человек», — отмечается в сообщении.В ходе капитального ремонта планируется обновить крышу здания, утеплить фасады и перекрытия, устроить парапет и водосточную систему, заменить полы, отремонтировать стены и потолки, систему электроосвещения и вентиляцию теплового узла. Кроме того, дом творчества оснастят новой мебелью и оборудованием.
Капремонт должны завершить в декабре текущего года.
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