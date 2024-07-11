В Шаховской началось благоустройство территории вокруг обновлённого детсада

Фото: Татьяна Рунова
Капитальный ремонт детского сада «Родничок» завершили в посёлке Шаховская, теперь рабочие приступили к благоустройству прилегающей территории, передаёт корреспондент Татьяна Рунова.
В рамках капремонта рядом со зданием детсада спилили более ста опасных деревьев и убрали старые теневые беседки и игровые комплексы.
Отмечается, что на территории детского сада будет установлено 23 новых объекта для детского отдыха и игр. Полностью завершить работы по благоустройству планируется до 25 августа.
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«В ближайшее время с территории детского сада вывезут мусор и спиленные деревья и разровняют участки. Некоторые старые комплексы, которые были аккуратно демонтированы, вернутся обновлёнными на свои места», — отметила заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе в детсаду «Родничок» Оксана Разудалова.
Отмечается, что на территории детского сада будет установлено 23 новых объекта для детского отдыха и игр. Полностью завершить работы по благоустройству планируется до 25 августа.
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Лев Каштанов