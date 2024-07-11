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В Шаховской началось благоустройство территории вокруг обновлённого детсада

11 июля 2024, 14:19
Фото: Татьяна Рунова

Фото: Татьяна Рунова

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Капитальный ремонт детского сада «Родничок» завершили в посёлке Шаховская, теперь рабочие приступили к благоустройству прилегающей территории, передаёт корреспондент Татьяна Рунова.
В рамках капремонта рядом со зданием детсада спилили более ста опасных деревьев и убрали старые теневые беседки и игровые комплексы.

«В ближайшее время с территории детского сада вывезут мусор и спиленные деревья и разровняют участки. Некоторые старые комплексы, которые были аккуратно демонтированы, вернутся обновлёнными на свои места», — отметила заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе в детсаду «Родничок» Оксана Разудалова.


Отмечается, что на территории детского сада будет установлено 23 новых объекта для детского отдыха и игр. Полностью завершить работы по благоустройству планируется до 25 августа.

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#капитальный ремонт
#капремонт
В Павловской Слободе завершается строительство школы на 1,1 тыс. мест
11 июля 2024, 14:59

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу, рассчитанную на 1100 учеников, возводят в селе Павловская Слобода городского округа Истра, в настоящее время строительная готовность объекта превысила 80 процентов, открыть новую школу 1 сентября, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Сейчас рабочие монтируют инженерные сети и сантехнику, укладывают плитку и продолжают отделку внутренних помещений, а также собирают и расставляют мебель. На пришкольной территории устанавливают спортивные и детские игровые площадки. Обустраивают тротуары и проезды», — говорится в сообщении.
В работах задействованы свыше 170 человек, используется пять единиц техники.

В новой школе предусмотрен блок для младшеклассников на 400 человек и блок для учеников средних и старших классов на 700 человек. Школа будет отвечать всем современным требованиям.

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Минюст заявил о помощи заключённым в рамках пенитенциарной пробации
11 июля 2024, 14:58

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Министр юстиции России Константин Чуйченко сообщил, что в рамках пенитенциарной пробации помощь получили более 35 тыс. осуждённых в их подготовке к освобождению.
«Главная цель закона о пробации — забота о конкретных людях, их родных и близких. Ещё один важный показатель — снижение уровня рецидивной преступности», — приводит RT слова министра.

А Министерство юстиции США продолжит разбирательства по делам республиканца Дональда Трампа даже в случае его победы на выборах президента, пишет The Washington Post. Как передают argumenti.ru, в ведомстве считают, что ограничений на возбуждение уголовных дел в отношении избранного главы государства не будет вплоть до его официального вступления в должность.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура РФ вынесла представление директору Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадию Гудкову.

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#ген фсин
#россия
#помощь
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Лист нетрудоспособности: Гинеколог назвала способы, помогающие пережить ПМС
Гинеколог Ерофеева: чтобы пережить ПМС женщине нужно поголодать
11 июля 2024, 14:31

Фото: iStock/nensuria

Раз в месяц практически каждая женщина чувствует в своем организме внешние и внутренние изменения, которые не всегда легко пережить. Предменструальный синдром (ПМС) часто сопровождается болезненными и невыносимыми симптомами.
Врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева в беседе с «Радио 1» заявила, что многим женщинам тяжело трудиться и концентрироваться во время ПМС, потому что симптомы могут быть крайне интенсивны и неприятны.

«Некоторые женщины теряют работоспособность. Они не в состоянии трудиться и концентрироваться, находятся в полной прострации. Кажется, что женщине в таком состоянии необходим лист нетрудоспособности», — отметила эксперт.

Акушер-гинеколог рассказала, как спасти себя от тяжелого состояния и облегчить свою женскую участь.

  • Если все раздражает, то нужно закрыться в норке и какое-то время побыть наедине с собой.
  • Свернуться клубочком в эмбриональную позу и полежать в темноте в своей комнате с легкой музыкой или без.
  • Иногда нужно исключить какие-то продукты, поголодать по возможности, попить соки или минеральную воду.
  • Некоторым помогает теплая грелка у поясницы, чтобы снять напряжение и болезненность.
  • Легкая, здоровая еда и потребление продуктов, которые содержат триптофан: йогурты, творог, рассольный сыр, грецкие орехи, сухофрукты(изюм финики курага), бананы, грибы.
  • Если есть газообразование, включить в рацион отруби.
  • Нагружать себя умеренными физическими упражнениями: дыхание, растяжка, пешие прогулки вокруг дома.
  • Массаж и водные процедуры.
Врач также заявила, что справляться с симптомами в ПМС помогают гормональные контрацептивы.

«Любые гормональные контрацептивные препараты спасают женщин от ПМС. Они влияют на водно-электролитный обмен, то есть могут выводить лишнюю часть жидкости из организма, а это напрямую связано при отечности в ПМС. Еще они улучшают кожу, состояние волос, состояние слизистых оболочек женщины и балансируют центральную нервную систему. Женщина меньше реагирует на раздражители, у нее пропадет готовность к неадекватным реакциям», — объяснила эксперт.

Он отметила, что все гормональные контрацептивные препараты назначают опытные гинекологи-акушеры, поэтому назначение строго индивидуально.

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Экономист Линецкий объяснил важность регулярного инвестирования
11 июля 2024, 14:30

Фото: iStock/Sakorn Sukkasemsakorn

Финансовый аналитик, экономист, эксперт в области инвестиций и автор долгосрочных стратегий Алексей Линецкий заявил, что регулярные инвестиции важны для формирования финансовой грамотности и роста доходов.
«Регулярные инвестиции развивают финансовую дисциплину. Вы учитесь планировать и выделять средства на будущее, что способствует лучшему управлению личными финансами. Также инвестируя регулярно, вы можете избежать проблем, связанных с попытками «поймать» рынок. Третье — эффект сложного процента», — пояснил в беседе с «Известиями» Линецкий.

А аналитики «Авито Работы» выяснили, что в среднем россиянам необходим доход в размере 205 791 рубль ежемесячно для того, чтобы чувствовать себя счастливым.

«В среднем специалисты сфер IT и телекома, фитнеса и салонов красоты, юриспруденции, строительства и недвижимости, онлайн-торговли имеют наиболее высокие пожелания относительно размера дохода», — приводит RT результаты исследования.

Ранее опрос сервиса SuperJob показал, что 17% россиян видят в работе прежде всего своё призвание, получают от неё удовольствие.

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Раздражение, тревога, отечность: гинеколог рассказала при каких симптомах ПМС нужно обращаться к врачу
Гинеколог Ерофеева: если у женщины в ПМС более 5 симптомов — нужно идти к врачу
11 июля 2024, 14:26

Фото: iStock/Khosrork

Предменструальный синдром (ПМС), который якобы делает женщину неадекватной на несколько дней в месяц, стал темой мужских шуток и разговоров. Однако не все так весело и смешно на самом деле, потому что женский организм в течение этого времени испытывает различные изменения и сложности, которые иногда считаются отклонением.
Врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева в беседе с «Радио 1» сообщила, что предменструальный синдром присутствует практически у всех женщин и представляет собой целый комплекс симптомов, которые между собой могут быть никак не связаны.

«Это не всегда проявление какого-то дефицита или дисбаланса. Иной раз это просто индивидуальная реакция на абсолютно нормальный уровень гормонов. У некоторых очень похожие симптомы наблюдаются на ранних сроках беременности», — сказала эксперт.
Она добавила, что чаще всего синдром начинается с середины цикла (с овуляции) и проходит до первых дней менструации, а дальше все «как будто сглаживается».

Гинеколог назвала ряд симптомов, которые женщина может испытывать во время ПМС


  • Все, что связано с нейропсихической регуляцией и работой центральной нервной системы: плаксивость, очень жалко себя, любое раздражение вызывает необоснованный гнев, тоска, тревога, ощущение беспомощности, бессонница, утомляемость.
  • То, что связано с физическими страданиями и отечностью: могут отекать пальцы рук, ступни ног, голени, даже передняя брюшная стенка, отечность молочных желез и их болезненность. Ощущение распирания, переполненности, как будто бы все ткани насыщены жидкостью, головные боли, ощущение распирания в животе, повышенное газообразование, запоры или понос.
  • Сексуальные нарушения: могут проявляться в виде тяги к сексуальным приключениям и контактам, либо наоборот как отвращение и нежелание мужа-партнёра видеть около себя

Гинеколог обратила внимание на существование кризовой, цефалгической форм ПМС.

«Кризовая — это панические атаки, как будто бы накрывает что-то, становится вся жизнь не мила. Неприятные мысли, иногда суицидальные, различные формы галлюцинаций. Цефалгическая — повышенная чувствительность к запахам, подташнивание», — объяснила врач.

По словам гинеколога, если женщина испытывает более 5 перечисленных симптомов, то ей стоит обратиться к врачу.

«Обратиться сначала к акушеру-гинекологу, потом к терапевту или кардиологу в зависимости от того, какие симптомы ведущие», — посоветовала эксперт.

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Суд не стал менять приговор сопредседателю «Мемориала»* Орлову**
11 июля 2024, 14:10

Фото: iStock/Zolnierek

Столичный суд не стал изменять приговор сопредседателю «Мемориала»* Орлову**. Об этом сообщает РЕН ТВ.
В феврале суд приговорил к 2,5 годам колонии главу уральского историко-просветительского общества «Мемориал»** и сооснователя организации Олега Орлова*. Фигуранта взяли под стражу в заде заседаний.

Уголовное дело возбудили после повторного привлечения к административной ответственности за такое же деяние в течение одного года. Поводом стала статья с критикой спецоперации на Украине.

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Депутаты предложили создать единую научную конференцию для школьников
11 июля 2024, 14:06

Фото: iStock/Wavebreakmedia

Депутаты Госдумы Сергей Кабышев, Яна Лантратова и Александр Аксёненко выступили с инициативой провести всероссийскую научно-практическую конференции школьников.
По мнению парламентариев, такая мера поможет развитию тех учащихся, у которых есть выдающиеся способности к научно-исследовательской деятельности.

«Просим рассмотреть возможность организации и проведения ежегодной всероссийской научно-практической конференции школьников и представить позицию правительства Российской Федерации по данному вопросу», — приводит RT соответствующее обращение депутатов на имя заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

До этого стало известно, что с начала приемной кампании абитуриенты подали более миллиона заявлений на поступление в вузы через сервис портала госуслуг.

«Абитуриенты подали с помощью суперсервиса госуслуг «Поступление в вуз онлайн» уже более миллиона заявлений. В этом году на пике портал обрабатывал до 16 тыс. заявок в час. Все они были переданы в вузы в среднем в течение 30 минут», – приводит АГН «Москва» материал пресс-службы министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Ранее сообщалось, что Всероссийская ежегодная акция «Культурная суббота», направленная на популяризацию традиций народов России, будет проходить с 10 по 30 июля, в этом году она посвящена сказкам. В рамках акции проведут творческий конкурс для школьников, любой участник которого сможет продемонстрировать свои актёрские и литературные таланты.

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#школа
#образование
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На дорогах Подмосковья выполнили 80% работ по восстановлению разметки
11 июля 2024, 13:55

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Восстановление разметки проводится на региональных и муниципальных дорогах Московской области в рамках работ по летнему содержанию дорожной инфраструктуры, в настоящее время план выполнен на 80 процентов, сообщает пресс-служба подмосковного Минтранса.
«Обновлено уже около девяти с половиной тысяч километров линейной разметки, кроме того, разметку восстановили на восьми с половиной тысячах пешеходных переходов», — отметил глава областного министерства Алексей Гержик.
Уточняется, что на региональных дорогах восстановлено 6,7 тыс. линейной разметки и разметка на 2,3 тыс. пешеходных переходов. На муниципальных дорогах эти работы полностью выполнили в 24 городских округа. В 27 округах восстановление разметки продолжается.

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#подмосковье
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Из Электрогорска отправили очередной гуманитарный груз для участников СВО
11 июля 2024, 13:26

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Очередную партию гуманитарной помощи, собранной жителями Павлово-Посадского городского округа, отправили в зону СВО из Электрогорска, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Это уже 22 партия гуманитарных грузов, отправленных из Электрогоска. Посылки получат бойцы в Дебальцеве, Сватове и Кременной», — отмечается в сообщении.
Для бойцов жители округа собрали медикаменты, запчасти для передвижной техники, аккумуляторы, шины, холодильные камеры, а также вкусные подарки.

Сбор гуманитарной помощи продолжается, принять участие в этой акции может любой желающий. Более подробную информацию об условиях сбора, нужных предметах и прочем можно узнать в Доме молодёжи, адрес: город Электрогорск, Советская улица, дом №2.

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