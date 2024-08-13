Готовность капремонта двух корпусов школы в Наро-Фоминске превысила 75%

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Два корпуса школы №9 имени Героя Советского Союза лётчика-космонавта В.В. Лебедева, расположенные на улице Шибанова в Наро-Фоминске, капитально ремонтируют, общая строительная готовность зданий составила более 75 процентов, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас на объектах монтируют электроснабжение, устанавливают двери, ведётся внутренняя отделка помещений и фасадные работы. Кроме того, во втором корпусе монтируют систему отопления и кладут плитку в санузлах. На прилегающей территории проводится благоустройство. В работах задействованы 170 человек, используется три единицы техники», — говорится в сообщении.Капитальный ремонт проводится на средства из бюджета Московской области. Сдать обновлённые объекты образования должны до начала учебного года.
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Лев Каштанов