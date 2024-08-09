Угрозу закрытия школы в красногорском ЖК «Спутник» удалось снять

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Частная школа в жилом комплексе «Спутник» в Красногорске продолжит работу в новом учебном году. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области, которое взяло ситуацию на особый контроль.
Ранее сообщалось о планах закрыть школу. Однако решено, что ученики продолжат посещать образовательный комплекс со 2 сентября.
Там добавили, что недалеко от «Спутника» построят большую школу на 1100 мест. Она будет располагаться в ЖК «Квартал Строгино». Ввести здание в эксплуатацию планируется в 2026 году.
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«В школе обучаются более 140 человек, важно сохранить детям возможность учиться вблизи от дома. Новый оператор уже найден. Подготовка к учебному году продолжается в ускоренном режиме, чтобы образовательный процесс не прерывался, и дети могли продолжить обучение. Качество образования останется на высоком уровне», – заверили в министерстве.
Там добавили, что недалеко от «Спутника» построят большую школу на 1100 мест. Она будет располагаться в ЖК «Квартал Строгино». Ввести здание в эксплуатацию планируется в 2026 году.
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Лора Луганская