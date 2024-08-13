В Домодедове готовят к открытию новую школу на 825 мест

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Школу, рассчитанную на 825 мест, построили на Высотной улице в Домодедове, здание получило разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Общая площадь новой школы составляет свыше 16 тысяч квадратных метров. Здание разделено на блок для младшеклассников на 300 учеников и блок для основной и старшей школы на 525 человек. В школе размещаются учебные кабинеты, мастерские и лаборатории, два спортивных зала, актовый зал на 300 мест с эстрадой и сценическими помещениями, библиотечно-информационный центр, медпункт и прочие необходимые помещения», — говорится в сообщении.На пришкольной территории установлен стадион, детские площадки и оборудовано место для проведения торжественных мероприятий.
В настоящее время в школе собирают и расставляют мебель.
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