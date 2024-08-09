В ЖК «Южная Битца» Ленинского округа построят школу на 1150 мест

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Школу, рассчитанную на 1150 учеников, возведут на территории жилого комплекса «Южная Битца» в Ленинском городском округе, девелоперу проекта ГК ФСК выдали разрешение на строительство, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Школу построят на Южном бульваре — между корпусами №7 и №12. Здание будет переменной этажности: три-четыре этажа. В нём размесятся учебные классы, универсальные кабинеты для учеников начальной и основной школ, лаборантские, а также спортивные залы, актовый зал и столовая», — говорится в сообщении.Школа будет построена за счёт средств инвестора — в рамках договора о комплексном развитии территории. Сдать новый объект образования в эксплуатацию планируется в 2025 году.
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