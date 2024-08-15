Готовность капремонта двух участков теплосетей в Солнечногорске достигла 80%

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Тепловые сети, расположенные на улицах Лесная и Почтовая в Солнечногорске, капитально ремонтируют, в настоящее время строительная готовность объектов достигла восьмидесяти процентов, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«Работы ведутся у дома №13 по Лесной улице и рядом с домом №28 на Почтовой улице. Капремонт стартовал 22 апреля текущего года, в задачи подрядчика входит демонтаж старых труб, прокладка новых трубопроводов и благоустройство территории. 16 июля были проведены испытания на герметичность и плотность новых трубопроводов. Сейчас проект выполнен на 80%», — говорится в сообщении.Работы проводятся в рамках программы по ремонту и концессионного соглашения, генеральный подрядчик — инвестиционная компания «Энергетические Технологии».
Завершить капитальный ремонт в полном объёме планируется до 31 августа текущего года.
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