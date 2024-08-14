В Лотошине выставили на торги подряд на ремонт тепловых сетей

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Участок тепловых сетей от котельной №1 протяжённостью 374,5 метра планируется отремонтировать в Лыткарине в будущем году, подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, извещение об этом публиковано Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политики Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, разработать проектную документацию и провести капитальные ремонт тепловых сетей от котельной №1 в городе Лыткарино по адресу: квартал 2, микрорайон 5, строение 5а — от тепловой камеры 412 до тепловой камеры 409», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 25 миллионов 495 тысяч 960 рублей, заявки принимаются до 27 августа.
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